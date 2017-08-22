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Стали известны имена погибших под колесами "Мерседеса" в Нижнем Чуе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365177_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444002-ru.html

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22 августа 2017, 15:40       Комментарии

Стали известны имена погибших в ДТП в селе Нижний Чуй в Чуйской области.
Напомним, сегодня, 22 августа, в примерно в 12:00 автомашина марки "Мерседес" сбила насмерть трех женщин и ребенка, стоявших на обочине в ожидании маршрутного такси. Все жертвы аварии были жителями села Нижний Чуй.
В УПМ ГУВД Чуйской области отметили, что на данный момент машина, попавшая в дорожно-транспортное происшествие, уже погружена на эвакуатор.
Водитель транспортного средства Абдрахман Халилов проходит процедуры в наркологии. Предполагается, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В УПМ отметили, что подробная информация об аварии будет известна позднее.
Имена и возраст погибших в аварии:
<li>12-летний Айбек Калчаев;</li><li>65-летняя Алия Тогузбаева (тетя Айбека);</li><li>68-летняя Людмила Лещенко;</li><li>64-летняя Елена Эрманова.</li>

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