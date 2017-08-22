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Жогорку Кенеш начнет работу 4 сентября

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhogor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444001-ru.html

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Жогорку Кенеш соберется 25 августа для формирования нового правительства

22 августа 2017, 15:11       Комментарии

22 августа под председательством заместителя руководителя аппарата Жогорку Кенеша Суйунбека Касмамбетова состоялось совещание парламента.
Касмамбетов проинформировал, что на имя торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова поступило предложение президента Алмазбека Атамбаева о созыве внеочередной сессии парламента с целью формирования нового состава правительства.
"Коалиции большинства в течение 25 рабочих дней необходимо определить кандидатуру на должность премьер-министра. Со дня выдвижения кандидатуры он в течение 7 рабочих дней должен предоставить на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты программы, структуры и состава правительства КР", – говорится в сообщении.
В ходе совещания соответствующим отделам аппарата и отделам комитетов Жогорку Кенеша даны поручения по подготовке к проведению внеочередной сессии.
Кроме этого обсуждены вопросы относительно готовности аппарата к очередной сессии Жогорку Кенеша, открытие которой состоится 4 сентября. Участники совещания рассмотрели проект повестки дня заседаний парламента 6 и 7 сентября.

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