Жогорку Кенеш начнет работу 4 сентября

22 августа 2017, 15:11 Комментарии

22 августа под председательством заместителя руководителя аппарата Жогорку Кенеша Суйунбека Касмамбетова состоялось совещание парламента.

Касмамбетов проинформировал, что на имя торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова поступило предложение президента Алмазбека Атамбаева о созыве внеочередной сессии парламента с целью формирования нового состава правительства.

"Коалиции большинства в течение 25 рабочих дней необходимо определить кандидатуру на должность премьер-министра. Со дня выдвижения кандидатуры он в течение 7 рабочих дней должен предоставить на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты программы, структуры и состава правительства КР", – говорится в сообщении.

В ходе совещания соответствующим отделам аппарата и отделам комитетов Жогорку Кенеша даны поручения по подготовке к проведению внеочередной сессии.

Кроме этого обсуждены вопросы относительно готовности аппарата к очередной сессии Жогорку Кенеша, открытие которой состоится 4 сентября. Участники совещания рассмотрели проект повестки дня заседаний парламента 6 и 7 сентября.