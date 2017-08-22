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Генпрокуратура подтвердила подачу иска против канала "Сентябрь", не указав деталей

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444000-ru.html

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22 августа 2017, 14:47       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Ислам Розиев - Кабар/. Генеральная прокуратура подтвердила, что подала иск в суд против телеканала "Сентябрь" с формулировкой – за распространение экстремистских материалов.
Однако, в пресс-службе надзорного органа "Кабару" не уточнили, за какие именно материалы был подан иск.
Представительница телеканала Кайыргуль Умурканова сказала журналисту Kloop.kg, что телеканал не получил официальной повестки. Сотрудникам канала позвонил представитель Генпрокуратуры и пригласил в Первомайский районный суд Бишкека 22 августа.
Умурканова также указала, что не знает, о каких "экстремистских материалах" может идти речь. По ее словам, телеканал не выпускал в эфир ничего, что могло содержать экстремистский контент.

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