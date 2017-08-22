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Как в Бишкеке планируют отметить День независимости КР (праздничная программа)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kak-v-bis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443999-ru.html

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22 августа 2017, 15:22       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. Мэрия города Бишкек подготовила праздничную программу, посвященную празднованию 26-летия независимости КР.
31 августа на площади Ала-Тоо планируется праздничное мероприятие, которое будет состоять из трех блоков: утреннего дневного и вечернего.
В 10:00 часов начнется торжественное мероприятие.
В 11:00 часов состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. В это же время на Старой площади также состоится праздничный концерт и "Фестиваль единоборств" по различным видам спорта.
В 19:00 часов будет организован вечерний праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Завершится мероприятие в 23:00 часов праздничным фейерверком.
Столичный муниципалитет планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.
Октябрьский район:
30 августа с 16:00 часов в Парке 125-летия столицы (мкр. Асанбай) пройдет мероприятие "Мой любимый Кыргызстан". Все желающие смогут насладиться концертной программой, выставкой и поучаствовать в мастер-классах.
31 августа с 10: 00 часов в парке Ататюрк будет организован праздничный концерт для всех горожан. В это же время в жилых массивах "Кок-Жар", "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас" пройдут спортивные мероприятия по национальным видам спорта, конкурсы и викторины.
С 11:00 часов в парке Победы имени Д. Асанова горожан и гостей столицы ждет праздничный фестиваль культуры "Аралаш-Fest" с угощением кулинарными изделиями.
С 10:00 до 12:00 часов на стадионе КНУ имени Арабаева планируется проведение спортивных игр по мини-футболу, волейболу и бегу.
С 11:00 до 14:00 часов дворовые команды 6 и 7 микрорайонов примут участие в спортивных состязаниях по подвижным видам спорта.
С 10:00 до 15:00 часов в жилых массивах "Кок-Жар", "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас" бишкекчан ждут спортивные соревнования по национальным видам спорта и шахматам, конкурсы и викторины.
С 10:00 до 14:00 часов в 3,4, 5 микрорайонах и на площадке УВК ШГ №17 планируется конкурс рисунков на асфальте "Мой Кыргызстан", состязания по мини-футболу, аркан-тартыш и дартсу.
Ленинский район:
31 августа с 10:00 часов в парке Фламинго будет организовано праздничное мероприятие для детей. В это же время в парке Фучика будут организованы спортивные игры по видам спорта.
С 12:00 до 16:00 часов около Филармонии имени Т. Сатылганова, на Аллее молодежи пройдет праздничный концерт, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления: айкидо, самбо, дзюдо, күрөш, кудо.
Свердловский район:
31 августа в 10:00 часов в микрорайоне "Учкун" на площадке СШ №89, в жилом массиве "Дордой" на площадке СШ № 94 пройдут спортивные мероприятия для детей. В это же время в парке Карагачевая роща состоится праздничный концерт и соревнования по видам спорта.
В 11:00 часов в микрорайоне Восток-5 на спортивной площадке УВК № 66, в жилом массиве Келечек, на площадке СШ № 87 будут проходить спортивные мероприятия. В парке жилого массива "Красный строитель" будет организована праздничная программа "Кыргызстаным!".
В 12:00 часов для детей домов на проспекте Чуй №43,45,47,61,63,65,75,77 (район ТЭЦ) планируется проведение спортивных мероприятий.
С 13:00 до 18:00 часов на площади Победы все желающие смогут посетить выставку эксклюзивных автомашин с концертной программой.
Первомайский район:
31 августа в 10:00 часов на площадке СШ №36 пройдет концерт и спортивные мероприятия по мини-футболу (до 15 лет), аркан тартыш и баскетболу.
В жилом массиве "Щербакова" на спортивной площадке по проспекту Манаса 201/1 также будут организованы спортивные соревнования по национальным видам спорта и культурно-массовые мероприятия. В жилых массивах "Көлмө", "Жениш", "Бугу-Эне-Багыш", "Касым", "Маданият", "Аска Таш", "Ак-Босого" весь день будут проходить народные гуляния с различными национальными угощениями.
В 10:00 часов на площадке СШ № 78 пройдет выставка изделий, национальных блюд и спортивные игры по мини-футболу (до 15 лет).
В 10:00 часов на площадке СШ №81 жилого массива "Ак-Босого" жителей ждут культурно-массовые мероприятия, концерт с угощением национальными блюдами и соревнованиями по мини-футболу.

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