В ЖК провели совещание по подготовке внеочередной и очередной сессий парламента

22 августа 2017, 15:15 Комментарии

Аппарат Жогорку Кенеша 22 августа провел совещание по подготовке внеочередной сессии парламента. Как сообщает пресс-служба ЖК, заместитель руководителя Аппарата Суйунбек Касмамбетов проинформировал, что сегодня на имя спикера Чыныбая Турсунбекова поступило предложение президента Алмазбека Атамбаева о созыве внеочередной сессии парламента с целью формирования нового состава правительства, и сессия будет проведена 25 августа.

Он добавил, что согласно Конституции, коалиция большинства в течение 25 рабочих дней должна определить кандидатуру на должность премьера. Со дня выдвижения кандидат в течение 7 рабочих дней должен предоставить на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты программы, структуры и состава правительства.

В ходе совещания соответствующим отделам аппарата и отделам комитетов были даны поручения по подготовке к проведению внеочередной сессии ЖК.

Кроме того были обсуждены вопросы относительно готовности к очередной сессии парламента, открытие которой состоится 4 сентября.