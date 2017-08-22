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В ЖК провели совещание по подготовке внеочередной и очередной сессий парламента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443998-ru.html

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Очередная чешская "заказуха". И опять вранье

22 августа 2017, 15:15       Комментарии

Аппарат Жогорку Кенеша 22 августа провел совещание по подготовке внеочередной сессии парламента. Как сообщает пресс-служба ЖК, заместитель руководителя Аппарата Суйунбек Касмамбетов проинформировал, что сегодня на имя спикера Чыныбая Турсунбекова поступило предложение президента Алмазбека Атамбаева о созыве внеочередной сессии парламента с целью формирования нового состава правительства, и сессия будет проведена 25 августа.
Он добавил, что согласно Конституции, коалиция большинства в течение 25 рабочих дней должна определить кандидатуру на должность премьера. Со дня выдвижения кандидат в течение 7 рабочих дней должен предоставить на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты программы, структуры и состава правительства.
В ходе совещания соответствующим отделам аппарата и отделам комитетов были даны поручения по подготовке к проведению внеочередной сессии ЖК.
Кроме того были обсуждены вопросы относительно готовности к очередной сессии парламента, открытие которой состоится 4 сентября.

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