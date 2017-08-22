22 августа 2017, 15:02 Комментарии

В Ошской области прекратили дело о закопанном в арыке ребенке. Об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" сообщили в УВД Ошской области.

По их данным, до сих пор не установлены мать либо другие причастные к убийству малыша лица.

Напомним, в июне этого года в селе Толман Ноокатского района Ошской области мать закопала новорожденную девочку в арыке и скрылась. Труп нашли местные жители. Правую руку ребенка отгрызли собаки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как пояснили "ВБ" в УВД, были проведены все необходимые экспертизы. Выяснилось, что ребенок умер внутриутробно.