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В Ошской области прекратили дело о закопанном в арыке ребенке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/363179_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443997-ru.html

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22 августа 2017, 15:02       Комментарии

В Ошской области прекратили дело о закопанном в арыке ребенке. Об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" сообщили в УВД Ошской области.
По их данным, до сих пор не установлены мать либо другие причастные к убийству малыша лица.
Напомним, в июне этого года в селе Толман Ноокатского района Ошской области мать закопала новорожденную девочку в арыке и скрылась. Труп нашли местные жители. Правую руку ребенка отгрызли собаки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как пояснили "ВБ" в УВД, были проведены все необходимые экспертизы. Выяснилось, что ребенок умер внутриутробно.

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