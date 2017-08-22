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В Чолпон-Ате утвердили детали договора о гранте в $100 млн от Казахстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365171_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443996-ru.html

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В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

22 августа 2017, 15:04       Комментарии

Сегодня, 22 августа, в Чолпон-Ате представители правительств Кыргызстана и Казахстана подписали документ о перечне мероприятий в рамках технической помощи от Казахстана.
Ранее между странами была достигнута договоренность о предоставлении Казахстаном гранта в размере $100 млн в качестве технической помощи для адаптации Кыргызстана в ЕАЭС. Грант будет выделен двумя траншами - $41 млн и $59 млн. По первому траншу уже есть решение о переводе.
Сегодня на экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" замминистра экономики КР Алмаз Сазбаков и министр финансов РК Канат Баедилов подписали детализированный перечень мероприятий в рамках этой техпомощи.

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