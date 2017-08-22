"Северэлектро" отключило 339 абонентов за неуплату

22 августа 2017, 15:13 Комментарии

Сегодня утром, 22 августа, ОАО "Северэлектро" дистанционно отключило 339 бытовых абонентов Бишкека за несвоевременные платежи за электроснабжение.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 162 абонента с так называемыми "умными" счётчиками (счётчики АИИСКУЭ) отключили в Свердловском районе и 177 - в Ленинском.

В течение получаса с момента оплаты просроченных счетов в платёжных терминалах к электроснабжению были дистанционно подключены 42 абонента. Информация об оплате счета за электроэнергию в платёжных терминалах "Мобильник", QIWI и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных ОАО "Северэлектро" в режиме реального времени.

Напомним, ОАО "Северэлектро" установило бытовым и промышленным абонентам в Бишкеке более 117 454 электросчётчиков, совмещённых с автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учёта электроэнергии.

Счётчики АИИСКУЭ:

<li>автоматически передают показания на сервер "Северэлектро" в режиме реального времени;</li><li>автоматически отключают электроэнергию в случае превышения предельной мощности;</li><li>автоматически отключают за дебиторскую задолженность и подключают после произведения оплаты;</li><li>автоматически информируют о любых попытках вмешательства в работу прибора учёта извне</li>