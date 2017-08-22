Возле Бишкека откроют новое кладбище

22 августа 2017, 15:04 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Это связано с тем, что Юго-Западное кладбище в селе Чон-Арык, где захоронения проводятся с 1973 года, переполнено. Изначально территория погоста не превышала 69 гектаров, а сегодня могилы занимают более 300 гектаров. Из-за переполненности этого кладбища бишкекчане вынуждены хоронить усопших родственников в других районах.

Новый погост разделят на несколько частей по конфессиональной принадлежности умерших. Общая площадь объекта составляет 44 гектара.

С северной стороны кладбища уже установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка и внутренние проезды для посетителей. Установлены два резервуара для воды, проведены системы наружного освещения и электроснабжения. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров.

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