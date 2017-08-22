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Возле Бишкека откроют новое кладбище

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443994-ru.html

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В селе Гроздь откроется новое городское кладбище

В селе "Гроздь" откроется новое городское кладбище — мэрия Бишкека

В селе Гроздь откроют новое кладбище

22 августа 2017, 15:04       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Это связано с тем, что Юго-Западное кладбище в селе Чон-Арык, где захоронения проводятся с 1973 года, переполнено. Изначально территория погоста не превышала 69 гектаров, а сегодня могилы занимают более 300 гектаров. Из-за переполненности этого кладбища бишкекчане вынуждены хоронить усопших родственников в других районах.
Новый погост разделят на несколько частей по конфессиональной принадлежности умерших. Общая площадь объекта составляет 44 гектара.
С северной стороны кладбища уже установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка и внутренние проезды для посетителей. Установлены два резервуара для воды, проведены системы наружного освещения и электроснабжения. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров.
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