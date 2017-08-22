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Потенциальным инвесторам из Китая презентовали турпотенциал Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/potentcia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443993-ru.html

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22 августа 2017, 15:02       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 22.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Потенциальным инвесторам из Китая сегодня в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017" в Чолпон-Ате рассказали о туристических возможностях Кыргызстана.
Потенциал страны в данной отрасли был презентован заместителем министра культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым. Он рассказал иностранным инвесторам о перспективных туристических направлениях, которым эксперты прогнозируют расцвет в ближайшие 10-15 лет.
"Презентация была подготовлена специально для привлечения иностранных инвестиций в туристическую отрасль страны. Мы расскажем гостям об основных направлениях туризма, которые в ближайшие 10-15 лет станут самыми перспективными отраслями. В их число входят оздоровительный, спортивный, событийный, культурно-познавательный и другие виды туризма", - пояснил Жаманкулов.

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