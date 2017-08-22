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Представлены концепты проектируемой территории Центра кочевой цивилизации им.Курманжан Датки

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/na-art-re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443992-ru.html

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Начата работа Арт-резиденция в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки

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22 августа 2017, 14:32       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В рамках проходящей Арт-резиденции в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датка участниками был выработан номинальный объект проектирования будущего пространства территории, зданий и павильонов Центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Объект проектирования был разбит на пять компонентов:
1. Музейный комплекс кочевой цивилизации,
2. Национальные павильоны кочевой цивилизации,
3. Ландшафтный парк,
4. Ансамбль арт-объектов,
5. Сервисная инфраструктура: отель, ресторан, информационный центр и другое.
Участники, осмотрев прилегающую территорию, активно провели мозговой штурм в группах и приступили к обсуждению и разработке концептов проекта.
Каждой группой архитекторов, дизайнеров и художников было предложено свое видение и идеи будущего комплекса Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.
По итогам презентации и обсуждения концептов, участники пришли к выводу, что основной идеей проекта станет использование архитектуры Земли, "архитектуры воды" и "архитектуры неба". Основой проектирования по задумке участников Арт-резиденции должен будет стать ландшафт, который станет основой при использовании так называемой архитектуры Земли.
В частности архитекторами было предложено воссоздать национальный павильон в стиле "родового холма", используемого народами алтайской цивилизации. Согласно предложенному концепту данное строение размещается в вертикальной оси за счет четырех угловых караульных башен, возвышающихся над холмом и окруженного родовыми воротами.
Вместе с тем было предложено определить элементы, которые будут подчеркивать метафизичность архитектурного стиля.
Художниками-дизайнерами было предложено воссоздать ландшафт из натуральных и искусственных арт-объектов, изготовленных из камней, известняка, песка и других материалов.
Вместе с тем дизайнерами было предложено вписать в ограниченное пространство проектируемой территории каменные блоки, световые фонари, элементы геопластики и крытую галерею.
Группой художников было предложено зашифровать в ландшафте и в арт-объектах дух кочевой культуры, использовав астральный номадизм, выразив его в ограниченном пространстве. При этом было предложено использовать тактильный код, который будет создавать реальные ощущения нахождения человека посреди мира кочевников.
Предложенные концепты в последующие девять дней Арт-резиденции будут прорабатываться участниками в ходе обсуждений и практических работ, видоизменяясь с учетом рельефа, размера территории и других особенностей проектируемого пространства.
Ожидается, что доработанные концепты в виде авторских эскизов станут основой для создания арт-объектов на территории Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки.

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