Представлены концепты проектируемой территории Центра кочевой цивилизации им.Курманжан Датки

22 августа 2017, 14:32 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В рамках проходящей Арт-резиденции в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датка участниками был выработан номинальный объект проектирования будущего пространства территории, зданий и павильонов Центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Объект проектирования был разбит на пять компонентов:

1. Музейный комплекс кочевой цивилизации,

2. Национальные павильоны кочевой цивилизации,

3. Ландшафтный парк,

4. Ансамбль арт-объектов,

5. Сервисная инфраструктура: отель, ресторан, информационный центр и другое.

Участники, осмотрев прилегающую территорию, активно провели мозговой штурм в группах и приступили к обсуждению и разработке концептов проекта.

Каждой группой архитекторов, дизайнеров и художников было предложено свое видение и идеи будущего комплекса Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.

По итогам презентации и обсуждения концептов, участники пришли к выводу, что основной идеей проекта станет использование архитектуры Земли, "архитектуры воды" и "архитектуры неба". Основой проектирования по задумке участников Арт-резиденции должен будет стать ландшафт, который станет основой при использовании так называемой архитектуры Земли.

В частности архитекторами было предложено воссоздать национальный павильон в стиле "родового холма", используемого народами алтайской цивилизации. Согласно предложенному концепту данное строение размещается в вертикальной оси за счет четырех угловых караульных башен, возвышающихся над холмом и окруженного родовыми воротами.

Вместе с тем было предложено определить элементы, которые будут подчеркивать метафизичность архитектурного стиля.

Художниками-дизайнерами было предложено воссоздать ландшафт из натуральных и искусственных арт-объектов, изготовленных из камней, известняка, песка и других материалов.

Вместе с тем дизайнерами было предложено вписать в ограниченное пространство проектируемой территории каменные блоки, световые фонари, элементы геопластики и крытую галерею.

Группой художников было предложено зашифровать в ландшафте и в арт-объектах дух кочевой культуры, использовав астральный номадизм, выразив его в ограниченном пространстве. При этом было предложено использовать тактильный код, который будет создавать реальные ощущения нахождения человека посреди мира кочевников.

Предложенные концепты в последующие девять дней Арт-резиденции будут прорабатываться участниками в ходе обсуждений и практических работ, видоизменяясь с учетом рельефа, размера территории и других особенностей проектируемого пространства.

Ожидается, что доработанные концепты в виде авторских эскизов станут основой для создания арт-объектов на территории Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки.