Опыт Чон-Кеминского жайыт комитета: Подсевы эспарцета улучшили качество пастбищ и увеличили надои молока

22 августа 2017, 14:44 Комментарии

Животноводство в Кыргызстане является одной из ведущих сельско­хозяйственных отраслей, и его успешному развитию способствуют природно-климатические условия республики, где более 9 млн. гектар занимают горные пастбища, богатые травостоем. Состояние пастбищ и скота напрямую зависит от профессиональной работы жайыт комитетов – исполнительного органа Объединения пастбищепользователей, в полномочия которых входят разработка плана использования пастбищ, налаживание пастбищной инфраструктуры, мониторинг пастбищных территорий для предотвращения их деградации и др.

Одним из примерных жайыт комитетов, который успешно справляется с этими задачами, является Чон-Кеминский жайыт комитет. Его глава Калпаев Ильяс Аскарович, став председателем комитета в 2012 году, смог успешно реализовать комплекс мер, направленных на сохранение пастбищного потенциала и развитие животноводства. В интервью агентству "Кабар" он рассказал о принципах работы их комитета, взаимодействии с животноводами, планах на будущее и многом другом.

- Ильяс Аскарович, ваш жайыт комитет считается одним из успешных в плане управления, как удалось добиться хороших результатов? С какими трудностями вы столкнулись?

- Как вы знаете, Объединения пастбищепользователей и его исполнительный орган – Жайыт комитеты - были созданы в 2009 году. Тогда это было новшество и, конечно же, люди еще не знали, как эффективно работать из-за отсутствия опыта. Я пришел в 2012 году, бюджет комитета был маленький – всего 57 тыс. сомов в год. Мне пришлось работать с тем, что есть и стараться эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Работы было много. Мы стали чертить карты, на которых обозначены внешние и внутренние границы пастбищ, скотопрогоны, водопойные места и иные значимые объекты пастбищной инфраструктуры. Нам приходилось высчитывать оптимальную нагрузку на пастбища, то есть количество единиц скота на площадь, на которой возможно выпасать скот без нанесения ущерба ботаническому составу пастбищного травостоя. Мы регулярно проводили мониторинг пастбищ для выявления деградированных площадей и принятия своевременных мер, а также другую работу. На сегодняшний день наш бюджет составляет 370 тыс. сом в год, но это тоже немного. Невозможно решить проблемы, имея в распоряжении небольшой бюджет. Поэтому когда АРИС проводил социальную мобилизацию в рамках проекта "Улучшение управления пастбищами и животноводством", реализуемого совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелирации, наш жайыт комитет проводил собрание с пастбищепользователями пяти сел, чтобы решить, какую нашу проблему мы можем решить на выделяемый проектом грант в размере 2,6 млн сомов. И сделали выбор - приобрести спецтехнику – фронтальный погрузчик. Его стоимость превышает 3 млн сомов, остальные 400 тыс. выделит айыльный аймак со своего бюджета, и 500 тыс. сом мы еще будет изыскивать. Ожидаем положительных результатов. Данный погрузчик в первую очередь будет необходим для строительства скотопрогонных дорог.

Взаимодействие с людьми, в частности, с чабанами - эта основа, на которой строится вся наша работа. В год мы проводим два-три общих собрания, на которых и ставим перед нашим комитетом задачи. Пастбищепользователи знают, что мы работаем честно и прозрачно. И вся наша деятельность направлена на сохранение пастбищных территорий нашей республики, улучшение ее инфраструктуры, что, в конечном счете, приведет к долгосрочному пользованию пастбищами и увеличению объемов выпасаемого скота.

- Как известно, одной из составляющих успешной деятельности жайыт комитетов является грамотное планирование выпаса скота, чтобы не подвергнуть пастбища деградации. Как вы проводите мониторинг пастбищ и как планируете выпас?

- Мы проводим мониторинг пастбищ два раза в год – весной и осенью. Выезжая на место, мы берем также с собой несколько чабанов, которым наглядно демонстрируем состояние пастбищ, объясняем правила выпаса скота, что если давать отдыхать пастбищам и вести их чередование, или другими словами проводить пастбищеоборот, то кормовой базы для скота будет больше. У нас есть экспериментальные территории пастбищ, которые мы не трогаем определенный период времени, давая отдохнуть, и в итоге урожайность пастбищ там очень хорошая. Их мы тоже показываем чабанам, они сами воочию убеждаются в эффективности таких мероприятий. По итогам такой постоянной работы чабаны начинают понимать, что, соблюдая сезоны и сроки выпаса, используя отгонные пастбища, а не только присельные, пастбища будут сохранены, а это в первую очередь нужно им.

- Вы упомянули, что написали проект для получения гранта в этом году, а ранее ваш жайыт комитет получал гранты и как вы их использовали?

- До моего прихода жайыт комитетом было получено два гранта на общую сумму 450 тыс. сомов от проекта "Сельскохозяйственные инвестиции и услуги", также реализованного Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Эти средства пошли на налаживание инфраструктуры: была отремонтирована скотопрогонная дорога, мост.

При моем же руководстве одной из главных задач стояло улучшить урожайность и состояние пастбищ. Мы выиграли тендер на 90 тыс. сомов на посев многолетних трав. На эти деньги мы купили семена эспарцета для его посева на 7 гектарах пастбищных земель, так как у этого растения, к примеру, по сравнению с клевером, урожайность больше в 2 раза и у скота не бывает вздутия. Также он засухоустойчив и улучшает состояние почвы. Я встретился с животноводами и попросил их сделать трудовой вклад. В основном это были молодые семьи, которые скинулись и выделили дополнительную сумму на закупку семян эспарцета для его посева еще на 10 гектарах земли, а также на вспашку, посев и другие работы для его выращивания. В итоге мы посеяли эспарцет на 17 га и урожайность была хорошей, фермеры заготовили сено на зиму скоту и остались довольны. На следующий год эспарцет мы уже посеяли на 27 гектарах пастбищ и урожая получили еще больше. Кроме этого, у коров увеличился удой, молодняк начал быстрее набирать силу.

- Насколько я понимаю, посевы эспарцета служат отличным кормом для всех видов скота, а также хорошим сырьем для приготовления сена и силоса? Расскажите поподробнее о его преимуществах?

- У эспарцета сильно разветвленная корневая система, его можно возделывать на любых, даже бедных почвах. Он обладает высокой засухоустойчивостью, умеренной зимостойкостью. Весной в рост идет очень рано, быстро зацветает и быстро освобождает поле. После себя оставляет почву рыхлую и обогащенную азотом и фосфором. Эспарцетовое сено хорошо усваивается животными. Поедая эспарцет в свежем виде, животные не страдают от вздутия. И как вы правильно заметили, идет на приготовление сена, сенажа, зеленый корм, на выпас, травяную муку. Преимуществ много, что в итоге влияет на качество откорма и производительность в животноводстве.

- Какие у вас планы на будущее?

- Мы будем вести ту же политику, основанную на доверии и взаимодействии, внедряя успешные и опробованные практики. Планируем продолжать сеять эспарцет. Мы все понимаем, что рациональное использование пастбищ позволит сохранить стратегический ресурс страны, который многим сельчанам дает возможность зарабатывать и содержать свои семьи.

Беседовала Назгуль Нурманбетова