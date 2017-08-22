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По Кыргызстану ожидаются дожди — прогноз погоды на 23 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443990-ru.html

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22 августа 2017, 14:18       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди.
В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывыми до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 21 августа составила +21 градус, 22 августа утром составила +20 градусов.

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