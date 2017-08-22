По Кыргызстану ожидаются дожди — прогноз погоды на 23 августа

22 августа 2017, 14:18 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди.

В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывыми до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +12...+17

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +16...+21

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 21 августа составила +21 градус, 22 августа утром составила +20 градусов.