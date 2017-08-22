Бланочная продукция в ЦОН стоит от 50 тыйынов до 1 сома, - глава ГРС Д.Догоев

22 августа 2017, 14:32 Комментарии

Бланочная продукция в Центрах населения обслуживания стоит от 50 тыйынов до 1 сома (в зависимости от самого бланка). Об этом на онлайн-конференции Tazabek сообщил глава ГРС Дастан Догоев.

По его словам, бланочная продукция ГРС реализуется по себестоимости. Если операторы запрашивают более 1 сома за бланочный продукт, то люди вправе жаловаться в call-центр или начальству.

По его словам, ГРС в скором времени перейдет в электронный формат и планируется отменить ручное заполнение бланочной продукции.

Д.Догоев опроверг факт того, что в ЦОН берут 25 сомов за бланки, заявив, что информация ошибочная. Ранее читатель присылал видео, на котором оператор ЦОН берет 25 сомов за бланк. Еще один читатель присылал видео, на котором другой оператор просит 5 сомов за бланк.