Очередная чешская "заказуха". И опять вранье

22 августа 2017, 14:10 Комментарии

В понедельник сразу на нескольких электронных порталах Кыргызстана появилась информация о том, что чешские СМИ вновь подняли шумиху вокруг тендера на строительство ГЭС в Кыргызстане, который выиграла компания Liglass Trading.

Либеральные издания КР выдали сенсацию: самая важная пражская газета Lidové noviny сообщает, мол, спецслужбы Чехии проводят следственные мероприятия по сделке компании Liglass Trading о строительстве малых ГЭС в Кыргызстане, а также выясняют, какое отношение к ней имеют кыргызстанские и чешские чиновники.

Расследование, по информации Lidové noviny, начала ни много ни мало Служба информационной безопасности Чехии (BIS). При этом издание со ссылкой на анонимные источники утверждает, что оно организовано по просьбе министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека.

Правда, сетуют чешские коллеги, источник сообщил, что результатов расследования пока нет. А еще Lidové noviny признает, что пока никто официально не подтвердил вообще сам факт его проведения.

При таком вот раскладе "информационная бомба" теряет свою мощность и больше напоминает пустышку вроде той, что в свое время общественность назвала "Операция "Гремучая змея".

Помните, сразу после ареста Текебаева пресс-служба партии "Ата Мекен" обнародовала письмо своего вождя, вроде бы переданное им из застенков ГКНБ и якобы раскрывающее "истинные причины" его ареста.

"Моим адвокатам Чинаре Джакуповой и Таалайкуль Токтакуновой, - пафосно вещал вождь социалистов в этом шедевре эпистолярного жанра. - Когда я был на Кипре и в Вене, в моих руках оказалась информация о происшествии в Бишкеке 16 января 2017 года (крушение "Боинга"). По стечению обстоятельств я не смог распространить её. Я передаю её вам как доверенным лицам. Люди должны знать правду".

"Правдой", которую Омурбек Чиркешович так хотел донести до соотечественников, был некий документ (его фотографии потом оказались в Сети) - докладная на турецком языке с логотипом турецкой разведки с пометкой "Секретно, особой важности", адресованная президенту Турции. В ней составители тоже рассказывали о разведывательно-оперативных мероприятиях, направленных на установление личности хозяина груза упавшего в Бишкеке самолета.

Позже выяснилось, и это подтвердила официальная Анкара, что турецкая разведка к этому "документу" не имеет никакого отношения. А специалисты-тюркологи хохотали над этим текстом, обнаружив в нём массу фактических и даже грамматических ошибок.

В общем-то на сегодня особых причин вспоминать СМИ (ни у чешских, ни у наших) о Liglass Trading не было. Хотя как посмотреть: в понедельник о своей отставке заявил Сооронбай Жээнбеков, и президент эту отставку принял. При этом наиболее реальным кандидатом на должность нового главы правительства эксперты называют Сапара Исакова, которого чешские СМИ в чем-то так упорно подозревают. Возможно, сенсация родилась только как повод полить грязью человека из команды президента Атамбаева.

А вообще с чего бы журналистам дружественной, но не такой уж близкой Кыргызстану державы – ни географически, ни экономически – так циклиться на какой-то сделке? Может быть, столь усиленное внимание только на первый взгляд выглядит случайным?

Давайте вспомним, кто первым поднял волну хайпа вокруг истории с тендером на ГЭС. Правильно, известный отечественный общественник, бывший социал-демократ, а затем оппозиционер Эдиль Байсалов. Он сослался на одну из авторитетных пражских газет Hospodářské Noviny, опубликовавшую в середине июля обширный материал под заголовком "Как это никому не известная в Чехии фирма получила миллиардный контракт в Кыргызстане?".

С какой же стати бы Hospodářské Noviny волноваться о сделках компании, которая, как они сами признают, никому не известна в Чехии? Прямых связей с Кыргызстаном у этой газеты нет, а вот косвенные наличествуют. Редактором международного отдела этой ежедневной газеты является Ондржей Соукуп (Ondřej Soukup), который около 20 лет занимается темой России и постсоветских стран. Работал над украинскими проектами в неправительственной организации People in Need, а также (внимание!) на "Радио Свобода".

Кстати, в местном информационном пространстве негативная информация о Liglass Trading в первую очередь появилась именно на порталах, финансируемых Госдепартаментом США, а также на сайте, учредителем которого является Нарын Айып. В свое время он работал на радио "Азаттык" ("Свобода") и возглавлял кыргызскую редакцию службы из Праги.

Говорят, что с чешской столицей Нарына Айыпа и сегодня связывает очень многое. К примеру, хорошо отлаженный бизнес: фирма по аренде недвижимости N & N International Ltd, зарегистрированная на его жену. Кроме того, финансовые поступления идут и с рекламных объявлений в еженедельном журнале "Арбат-News".

Впрочем, утверждают злые языки, самые главные финансовые потоки, на которые Айып содержит в Праге семью - супругу и четырех дочерей, - это грантовые средства, идущие опять же по линии Госдепартамента Соединенных Штатов. Ведь именно там, в столице Чехии, располагается центр идеологической борьбы и вещания на страны СНГ.

К слову, указанная связь вполне объясняет, почему публикация в Hospodářské Noviny вышла так вовремя, с точки зрения отечественной оппозиции, – буквально за несколько дней до официального выдвижения кандидата в президенты от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова. Такая вот точно просчитанная попытка дискредитировать действующую власть.

Впрочем, интерес чехов к кыргызстанскому тендеру может быть вызван и просто их внутриполитическими разборками.

Эту версию подтверждает тот факт, что Lidové noviny – газета, которая в понедельник написала о затеянном чешской разведкой расследовании - это издание, которое принадлежит бывшему министру финансов Чехии Андрею Бабишу. Олигарх с репутацией Сильвио Берлускони в мае этого года был освобожден от занимаемых должностей в связи с обвинениями в нескольких серьезных махинациях, в том числе с кроновыми облигациями. Когда-то он был близок к президенту Милошу Земану.

Кто знает, какие претензии появились у него к президенту и членам его команды вроде главы канцелярии после отставки? Политики – ведь они такие политики.

Иначе почему газета, принадлежащая Бабишу, так напирает на то, что именно глава чешской президентской канцелярии Вратислав Минарж осенью 2016 года отправил письмо Сапару Исакову, в котором рекомендовал Liglass Trading в качестве компании, способной построить ГЭС в Кыргызстане? Настаивает на том, что Министерство промышленности и торговли Чехии знать не знало об этой компании. И это в то время, как другие информационные порталы восточноевропейской страны, к примеру, Aktuálně.cz, пишут, что профильное ведомство в августе прошлого года направляло соответствующее рекомендательное письмо правительству КР.

"Я отметил, что чешская компания работает на рынке энергетических услуг достаточно долго, с 2003 года, и за время своего существования она успешно реализовала ряд проектов в Словацкой Республике, Италии, Румынии, Великобритании и Сербии", - процитировал портал Aktuálně.cz заместителя министерства промышленности и торговли Владимира Бартла.

Рекомендация была запрошена Министерством промышленности для Liglass Trading его владельцем Майклом Смеликом. Ведомство идентифицирует это как общую практику, благодаря которой оно помогает чешским компаниям за рубежом. На вопрос о том, как министерство проверило финансовые возможности фирмы, один из чиновников пояснил, что участников торгов на этот счет тестировал Кыргызстан.

И это так. Для того чтобы участвовать в тендере по малым ГЭС, КР выставляла ряд требований, в том числе финансовых. Участники должны были оплатить взнос, который составлял более 1,2 миллиона долларов. Liglass Trading его оплатили - проблем не было. Кроме того, они оплатили по 200 тысяч сомов за пакет тендерной документации по каждом створу. В итоге они отдали два миллиона сомов. Это невозвратная сумма. Также они предоставили банковскую гарантию одного из крупных европейских банков на довольно крупную сумму денег.

Так что истерика наших отечественных либералов на эту тему совершенно непонятна. Если абстрагироваться от возможной политической подоплеки информационных вбросов на тему Liglass Trading, то становится непонятно, чего конкретно мы должны опасаться. В случае невыполнения чешской компанией своих обязательств Кыргызстан вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и объявить новый тендер. Что от этого выиграют чехи? То же самое, что герой бородатого анекдота, хвастающий тем, что обманул таксиста: заплатил и не поехал.