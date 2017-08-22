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За полгода транспортная прокуратура вернула в госказну почти 6 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365150_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443987-ru.html

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22 августа 2017, 14:25       Комментарии

За первое полугодие 2017 года транспортная прокуратура провела 47 проверок по выявлению нарушений законности со стороны органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Сообщается, что под постоянным вниманием находились вопросы обеспечения конституционных прав граждан, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, обеспечения экономической безопасности государства путем борьбы с различными формами посягательства на государственную собственность и бюджетные средства, надзора за законностью издаваемых правовых актов должностных лиц органов исполнительной власти.
По 24 проверкам внесены представления об устранении нарушений закона, все они были рассмотрены с участием прокурора. Также в дисциплинарном порядке наказаны 42 человека - вынесено 8 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства и производства по делу об административных правонарушениях, по результатам которых к административной ответственности привлечены 2 лица, к дисциплинарной ответственности - шестеро. Возбуждено одно уголовное дело.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года проведено на 9 проверок больше, представлений внесено - на 6 больше, к дисциплинарной ответственности привлечено аналогичное количество ответственных лиц, внесено постановлений о возбуждении дисциплинарной и административной ответственности больше на одно, возбуждено уголовных дел - аналогично.
Сумма возмещенного по актам прокурорского реагирования ущерба составила 5 844 200 сомов.
Ведомство отмечает, что увеличение количества внесенных актов прокурорского реагирования по линии надзора за исполнением законов произошло в результате качественного планирования работы по выявлению и пресечению нарушений законов в поднадзорных организациях.

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