За полгода транспортная прокуратура вернула в госказну почти 6 млн сомов

22 августа 2017, 14:25 Комментарии

За первое полугодие 2017 года транспортная прокуратура провела 47 проверок по выявлению нарушений законности со стороны органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Сообщается, что под постоянным вниманием находились вопросы обеспечения конституционных прав граждан, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, обеспечения экономической безопасности государства путем борьбы с различными формами посягательства на государственную собственность и бюджетные средства, надзора за законностью издаваемых правовых актов должностных лиц органов исполнительной власти.

По 24 проверкам внесены представления об устранении нарушений закона, все они были рассмотрены с участием прокурора. Также в дисциплинарном порядке наказаны 42 человека - вынесено 8 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства и производства по делу об административных правонарушениях, по результатам которых к административной ответственности привлечены 2 лица, к дисциплинарной ответственности - шестеро. Возбуждено одно уголовное дело.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года проведено на 9 проверок больше, представлений внесено - на 6 больше, к дисциплинарной ответственности привлечено аналогичное количество ответственных лиц, внесено постановлений о возбуждении дисциплинарной и административной ответственности больше на одно, возбуждено уголовных дел - аналогично.

Сумма возмещенного по актам прокурорского реагирования ущерба составила 5 844 200 сомов.

Ведомство отмечает, что увеличение количества внесенных актов прокурорского реагирования по линии надзора за исполнением законов произошло в результате качественного планирования работы по выявлению и пресечению нарушений законов в поднадзорных организациях.