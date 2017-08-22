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В селе Гроздь откроется новое городское кладбище

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365168_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443986-ru.html

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22 августа 2017, 14:28       Комментарии

В районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По информации муниципалитета, это связано с переполненностью юго-западного кладбища, которое находится в селе Чон-Арык. Захоронения там осуществляются с 1973 года.
Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. Сегодня места для погребений занимают более 300 гектаров. Из-за переполненности юго-западного кладбища бишкекчане вынуждены были хоронить усопших родственников в других районах.
Новое кладбище откроется в ближайшее время и будет разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Общая площадь объекта – 44 га.
В целях благоустройства с северной стороны нового кладбища установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров.
Организована автостоянка для посетителей. Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции ГКТП-63-10/0,4 кВа. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров. Для удобства посетителей организованы внутренние проезды.

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