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Новости Кыргызстана

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Парламент Кыргызстана 25 августа сформирует новый состав правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365169_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443984-ru.html

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22 августа 2017, 14:43       Комментарии

25 августа Жогорку Кенеш Кыргызстана соберется на внеочередную сессию. Об этом сообщили в парламенте.
Как уточняется, депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.
Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.
Сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.

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