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КТРК-Спорт все еще ведет переговоры по трансляции боя между Мэйуэзером и Макгрегором

Источник:
http://kabar.kg/news/ktrk-spor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443983-ru.html

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22 августа 2017, 14:29       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. КТРК-Спорт ведет переговоры с правообладателями трансляции поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом агентству "Кабар" сообщил генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков.
"Мы на самом деле стараемся в рамках КТРК-Спорт получить лицензии на все спортивные мероприятия местного и международного масштаба. Мы ведем переговоры со всеми правообладателями. Если мы получаем лицензию, то мы сообщаем об этом официально, либо же об этом информирую я. Что же касается боя между Флойдом Мэйуэзером-младшим и Конором Макгрегором, то переговоры по поводу трансляции пока идут", - сказал Карыпбеков.
По его словам, будет КТРК-Спорт показывать бой или нет, пока неизвестно. Потому что это не простые переговоры и здесь много нюансов. "Все, в первую очередь, упирается в финансовые вопросы, я не знаю, насколько это будет возможным. Если цена не будет приемлемой, и не будет соответствовать нашим условиям, то транслировать не сможем", - пояснил он.
Отметим, что накануне Кабар со ссылкой на сотрудника КТРК-Спорт сообщал о том, что их канал планирует показать бой между Мэйуэзером и Макгрегором. Сообщалось что бой, согласованный по правилам бокса, телеканал покажет 27 августа утром.
Бой состоится 26 августа в городе Лас-Вегасе. По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец – 100 миллионов.
40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.

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