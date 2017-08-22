Урматбек Мырзакматов: "Чтобы сохранить пастбища, нужно грамотно их использовать и управлять"

22 августа 2017, 14:00 Комментарии

Пастбища в Кыргызстане являются стратегическим ресурсом для жизнеобеспечения и при рациональном использовании большим потенциалом для дальнейшего развития страны. Однако большое количество пастбищ на сегодняшний день подверглось деградации вследствие негативного антропогенного воздействия. Особенно драматическая ситуация сложилась на присельных пастбищных территориях вследствие чрезмерного выпаса на них. Поэтому на сегодняшний день особенно актуально стоит вопрос грамотного управления пастбищами. Какие меры принимаются на сегодняшний день для предотвращения деградации пастбищ, для рационального использования и управления ими – на эти и другие вопросы ответил директор департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Мырзакматов Урматбек Акмырзаевич.

- Урматбек Акмырзаевич, назовите основные причины деградации пастбищ?

- Причинами могут быть различные факторы, к примеру, перевыпас скота, заболачивание, отсутствие мер по борьбе с сорняковыми растениями. Но самая главная причина - несоблюдение сезонов и сроков выпаса скота.

- Какой процент пастбищ в Кыргызстане на сегодня уже подвергся деградации, и какие меры принимаются для недопущения дальнейшего их упадка и восстановления?

- После развала союза пастбищные хозяйства остались без присмотра, и за эти годы деградировало порядка одной трети пастбищ, особенно это касается присельных пастбищных территорий, потому что выпас на них идет круглый год. С целью недопущения деградации пастбищ жайыт комитеты должны применять пастбищеоборот. Пастбищеоборот — это чередование сроков выпаса и скашивания травостоя по годам на пастбище по определенному плану для поддержания и увеличения их продуктивности. Это система рационального использования пастбищ, чтобы не допустить их деградации.

В 2009 году был принят закон "О пастбищах". Согласно нему в республике создано 454 Объединения пастбищепользователей, которым переданы полномочия по управлению пастбищными землями. Их исполнительным органом являются жайыт комитеты (ЖК), от работы которых и зависит состояние пастбищных земель. Они проводят мониторинг состояния пастбищ, ежегодно разрабатывают план их использования, занимаются выдачей пастбищных билетов, управляют доходами, поступившими от оплаты за пользование пастбищами и другими ресурсами, направляемыми в качестве инвестиций в пастбищную инфраструктуру и т.д.

- То есть получается, что состояние пастбищ страны зависит также и от грамотной работы жайыт комитетов? Но ведь, как известно, не везде имеются профессиональные кадры. Какие меры принимаются для улучшения их деятельности, а также по отношению к ним в случае их неэффективной работы, неисполнения всех поставленных задач?

- Да, к сожалению, такая проблема есть. Но при поддержке донорских организаций для членов жайыт комитетов регулярно проводятся тренинги и семинары по успешному управлению пастбищами, успешные из них делятся своим опытом. В рамках проектов каждому жайыт комитету предоставляются гранты около 40 тыс. долларов, возможно и больше, это зависит от количества числящихся животных, от площади пастбищ. Далее эти средства пастбищные комитеты направляют на приоритетные нужды, например, улучшение инфраструктуры - это строительство мостов, дорог, водопоев, покупку спецтехники и другое. Если же члены комитета по тем или иным причинам все же не справляются со своими задачами, то к ним применяются административные штрафы, а могут и снять с занимаемой должности. Все это решается на собрании пастбищепользователей. Жайыт комитет по всем вопросам своей деятельности подотчетен общему собранию пастбищепользователей.

- Но есть также и успешные жайыт комитеты. Много ли их и в чем секрет их успеха?

- Конечно же, есть и такие. К примеру, жайыт комитет "Искра" Чуйская область, жайыт комитеты "Кок-Ой" и "Мин-Булак", Таласская область. Да во многих регионах есть хорошо работающие жайыт комитеты, и здесь все зависит от профессионализма кадров, насколько эффективно и рационально они используют финансовые средства, своевременно проводят мониторинг пастбищ и принимают соответствующие меры. Кроме этого, знаете, нужно проводить собрания со скотовладельцами, на которых им надо разъяснять о выгоде содержания племенных животных, то есть чистопородных или высококровных помесных животных высокой продуктивности, они отличаются способностью передавать свои лучшие качества. Надо объяснять животноводам, что, к примеру, лучше держать 3 коровы, которая дает 20 литров молока, чем 5 коров, дающих по 5 литров. Вследствие этого уменьшается объем корма, нужного на их содержание, что также напрямую влияет на состояние пастбищ, да и приплод племенных животных стоит дороже. Это все выливается в денежный вопрос, которым мы и пытаемся заинтересовать чабанов, разъясняя такую выгоду.

Беседовала Назгуль Нурманбетова