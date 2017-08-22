В селе "Гроздь" откроется новое городское кладбище — мэрия Бишкека

22 августа 2017, 14:03 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В связи с переполненностью юго-западного кладбища, которое находится в селе Чон-Арык, в районе села "Гроздь" Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Захоронение на юго-западном кладбище осуществляется с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. Сегодня места для погребений занимают более 300 гектаров. Из-за переполненности юго-западного кладбища бишкекчане вынуждены были хоронить усопших родственников в других районах.

В ближайшее время откроется новое кладбище, которое будет разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Общая площадь объекта будет занимать 44 га.

В целях благоустройства с северной стороны нового кладбища установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка для посетителей. Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции ГКТП-63-10/0,4 кВа. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров. Для удобства посетителей организованы внутренние проезды.