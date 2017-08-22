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В Карагачевой роще трое парней изнасиловали девушку на глазах у ее парня

Источник:
http://kabar.kg/news/v-karagac...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443980-ru.html

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Кыргызстанец подозревается в попытке изнасилования девушки в Зеленограде

22 августа 2017, 14:25       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Даниил Хашковский – Кабар/. В Бишкеке в Карагачевой роще трое парней напали и ограбили молодую пару, а девушку изнасиловали, сообщили в ГУВД г. Бишкека.
По их информации, инцидент произошел 14 августа примерно в 22.00. Трое парней напали на молодую пару (обоим по 16 лет), прогуливавшуюся в Карагачевой роще. Применив грубую физическую силу, они отобрали у них телефоны, а после изнасиловали девушку на глазах у ее парня, отмечают в пресс-службе.
В данный момент, как сообщается, подозреваемые находятся в СИЗО, ведётся следствие.

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