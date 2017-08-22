В Карагачевой роще трое парней изнасиловали девушку на глазах у ее парня

22 августа 2017, 14:25 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Даниил Хашковский – Кабар/. В Бишкеке в Карагачевой роще трое парней напали и ограбили молодую пару, а девушку изнасиловали, сообщили в ГУВД г. Бишкека.

По их информации, инцидент произошел 14 августа примерно в 22.00. Трое парней напали на молодую пару (обоим по 16 лет), прогуливавшуюся в Карагачевой роще. Применив грубую физическую силу, они отобрали у них телефоны, а после изнасиловали девушку на глазах у ее парня, отмечают в пресс-службе.

В данный момент, как сообщается, подозреваемые находятся в СИЗО, ведётся следствие.