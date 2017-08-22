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Британия поддержала США в вопросе продолжения компании в Афганистане

Источник:
http://kabar.kg/news/britaniia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443979-ru.html

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22 августа 2017, 14:30       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон приветствовал приверженность США по укреплению военной кампании в Афганистане, передает агентство Рейтер.
"Вчера в телефонном разговоре с министром (обороны США Джеймсом) Мэттисом мы договорились, что, несмотря на вызовы, нам нужно сохранить курс в Афганистане, чтобы помочь укреплению хрупкой демократии и уменьшению террористический угрозы на Западе", — заявил министр.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране, пишет РИА Новости. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.
Кроме того, Трамп заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.
США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.
Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.

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