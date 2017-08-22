Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Мерседес" сбил насмерть трех женщин и ребенка"Мерседес" сбил насмерть трех женщин и ребенкаОт слов к делу: Кыргызстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничествоОт слов к делу: Кыргызстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество

У MegaCom появился клиент. Просит продать дешевле и в рассрочку на 5 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365158_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443977-ru.html

Похожие новости

Британия поддержала США в вопросе продолжения компании в Афганистане

Кыргызстанец хотел купить MegaCom в рассрочку на 5 лет, ему отказали

MegaCom реализуют методом прямой продажи. Компания оценена в 13,5 млрд сомов

Модернизация сахароперерабатывающих заводов позволит решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

Модернизация сахара перерабатывающих заводов позволит решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

22 августа 2017, 13:57       Комментарии

Гражданин Кыргызстана обратился с деловым предложением в Фонд госимущества - продать 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) в рассрочку на 5 лет. Об этом сегодня, 22 августа сообщил глава фонда Болсунбек Казаков на пресс-конференции в Бишкеке.
Как сказал Казаков, потенциальный клиент попросил продать акции за 13 млрд сомов, то есть на 500 млн дешевле их стартовой стоимости.
Однако, как заметил глава ведомства, законодательство Кыргызстана не рассматривает продажу в рассрочку.
Напомним, после нескольких попыток продать 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" на аукционе правительство решило реализовать их путем прямой продажи. Стартовая стоимость акций – 13,5 млрд сомов, заявки начнут принимать с 25 августа.
"Была проведена хорошая работа. Начиная с 25-го августа через МИД будем направлять также информацию в посольства других стран", - добавил он.
Отметим, инвестор, изъявивший желание купить пакет акций, должен выплатить 7% комиссионных сборов от общей стоимости и в течение месяца всю сумму. Также потенциальный покупатель берет на себя ответственность за возможные судебные иски по отношению к правительству Кыргызстана и госорганам.
Заявки принимаются до 25 сентября, после чего комиссия из депутатов от всех фракций Жогорку Кенеша с привлечением общественности рассмотрят все заявления. Комиссия определит заявки с лучшими условиями, им и будут проданы акции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум