У MegaCom появился клиент. Просит продать дешевле и в рассрочку на 5 лет

22 августа 2017, 13:57 Комментарии

Гражданин Кыргызстана обратился с деловым предложением в Фонд госимущества - продать 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) в рассрочку на 5 лет. Об этом сегодня, 22 августа сообщил глава фонда Болсунбек Казаков на пресс-конференции в Бишкеке.

Как сказал Казаков, потенциальный клиент попросил продать акции за 13 млрд сомов, то есть на 500 млн дешевле их стартовой стоимости.

Однако, как заметил глава ведомства, законодательство Кыргызстана не рассматривает продажу в рассрочку.

Напомним, после нескольких попыток продать 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" на аукционе правительство решило реализовать их путем прямой продажи. Стартовая стоимость акций – 13,5 млрд сомов, заявки начнут принимать с 25 августа.

"Была проведена хорошая работа. Начиная с 25-го августа через МИД будем направлять также информацию в посольства других стран", - добавил он.

Отметим, инвестор, изъявивший желание купить пакет акций, должен выплатить 7% комиссионных сборов от общей стоимости и в течение месяца всю сумму. Также потенциальный покупатель берет на себя ответственность за возможные судебные иски по отношению к правительству Кыргызстана и госорганам.

Заявки принимаются до 25 сентября, после чего комиссия из депутатов от всех фракций Жогорку Кенеша с привлечением общественности рассмотрят все заявления. Комиссия определит заявки с лучшими условиями, им и будут проданы акции.