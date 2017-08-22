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"Мерседес" сбил насмерть трех женщин и ребенка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365166_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443976-ru.html

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Водитель мерседеса столкнул в кювет машину женщины с 4-х летним ребенком

22 августа 2017, 14:00       Комментарии

Сегодня, 22 августа, между селом Жаны-Жер и Октябрь примерно в 12:15 произошло ДТП со смертельным исходом. Автомашина марки "Мерседес" сбила насмерть трех женщин и 10-летнего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.
По данным правоохранителей, водитель автомашины не справился с управлением и вылетел на обочину. В это время вдоль дороги три женщины стояли в ожидании маршрутного такси. "Мерседес" врезался прямо в них, затем автомобиль проехал по обочине и сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
"На месте погибли три женщины и мальчик на велосипеде, его примерный возраст – 10-11 лет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по установлению личностей погибших. Также устанавливаются причины ДТП. Сейчас происходит освидетельствование водителя. Известно, что за рулем "Мерседеса" был мужчина, он направлялся в село Жаны-Жер", - сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.
По предварительной информации, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сейчас он направлен в наркологию, автомашину поставят на штрафстоянку.

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