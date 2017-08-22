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Глава ФУГИ: мне непонятны претензии российской компании по MegaCom

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443975-ru.html

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22 августа 2017, 13:55       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков на пресс-конференции прокомментировал заявление российской компании Penwell.
По данным СМИ, до 2009 года компания владела 51 процентом в ОсОО "БиМоКом" (торговая марка MegaCom). Однако затем акции "БиМоКом" были переведены в ЗАО "Альфа Телеком". Недавно представители Penwell заявили об инвестиционном споре с Кыргызстаном и потребовали компенсацию в размере 200 миллионов долларов.
"Давайте будем говорить юридическим языком: 100 процентами акций MegaCom владеет правительство. Что имеет Penwell и откуда она появилась, мне самому интересно. Делают какие-то заявления... Мне абсолютно непонятна эта позиция", - сообщил Казаков.
Он добавил, что более подробно ситуацию с Penwell может прокомментировать только Центр судебного представительства при правительстве КР.
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