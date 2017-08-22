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Кыргызстанцы одержали вторую победу на ЧМ по кокпару

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443974-ru.html

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22 августа 2017, 14:22       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу на Чемпионате мира по кокпару.
Первенство мира с участием 11 команд проходит в Астане (Казахстан) в рамках выставки ЭКСПО-2017.
В стартовой игре в понедельник отечественная сборная одержала победу над монгольскими спортсменами со счетом 4:0.
Во вторник кыргызстанцы встретились с командой Узбекистана и доминировали на протяжении двух таймов. Итоговый счет - 11:2 в пользу сборной КР.
В среду команда Кыргызстана встретится со сборной Турции.
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