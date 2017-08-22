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В селе Гроздь откроют новое кладбище

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-sele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443972-ru.html

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22 августа 2017, 13:43       Комментарии

В связи с переполненностью юго-западного кладбища в Чон-Арыке, в районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище, сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшее время откроется новое кладбище, которое будет разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Общая площадь объекта будет занимать 44 га.
"В целях благоустройства с северной стороны нового кладбища установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка для посетителей. Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции ГКТП-63-10/0,4 кВа. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров. Для удобства посетителей организованы внутренние проезды", – говорится в сообщении.

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