От слов к делу: Кыргызстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество

22 августа 2017, 13:56 Комментарии

Кыргызстан и Узбекистан не на словах, а на деле делают реальные шаги к сближению. Отношения между двумя соседними странами за последний год набрали достаточно высокий темп сотрудничества, который в торгово-экономическом плане выразился в росте товарооборота в 1,8 раза за первое полугодие 2017 года, а в политическом и культурно-гуманитарном плане – в увеличении контактов на разных уровнях.

Несмотря на общую границу, крепкие исторические связи, переплетение тысяч судеб людей, только сейчас, спустя более 25-ти лет независимости, Кыргызстан и Узбекистан открыли новую страницу в истории взаимоотношений и продемонстрировали готовность на основе взаимной выгоды и взаимного уважения решать накопившиеся проблемы, которых немало.

Фактически отношения между странами долгие годы находились в каком-то замороженном состоянии, а после Апрельской революции 2010 года, приобрели некий оттенок конфликтности, что связано, с закрытием границ Узбекистаном и моментально повлияло на уровень контактов между жителями приграничья, а также на уровень приграничной торговли, чем, в основном, местное население и занималось.

Надо понимать, что жизнь на кыргызско-узбекской границе серьезно отличается от жизни в Бишкеке. После развала Союза и обретения Кыргызстаном и Узбекистаном независимости местные жители очень долго отказывались принимать наличие границ, в отдельных районах дома граждан когда-то одной страны, а теперь двух суверенных государств, расположены в шахматном порядке, линия размежевания может проходить по огороду. Что уж говорить, но за десятилетия жизни в одной стране там все так перемешалось, но после закрытия границ люди, целые семьи, живущие по обе стороны, вдруг оказались отрезанными друг от друга. Ужесточение правил иногда делало общение вообще не возможным, люди не могли попасть к родственникам на свадьбу или на похороны.

В пик сложностей на кыргызско-узбекской границе в 2013-2014 годах, связанный с ростом инцидентов из-за несогласованной линии границы, процветающий когда-то за счет торговли с Узбекистаном и своим ассортиментом ориентированный на соседей, огромный Кара-Суйский рынок был абсолютно безлюдным. Торговцы жаловались на отсутствие покупателей с узбекской стороны, которые не могут ни заехать, ни провести туда свой груз. Люди цеплялись за любую возможность донести до руководства обеих республик свои проблемы и пожелания поскорее найти компромисс, чтобы население приграничья зажило как прежде, могло спокойно ездить из страны в страны, торговать, поддерживать родственные связи.

Политические контакты между руководителями Кыргызстана и Узбекистана тоже были не особенно частыми: с 2011 по 2016 год президенты Алмазбек Атамбаев и Ислам Каримов провели всего две двусторонние встречи: в Бишкеке в сентябре 2013, когда в кыргызской столице проходил саммит ШОС, и в июне 2016 во время встречи глав – государств ШОС в Ташкенте. Чаще всего лидеры встречались на площадках многосторонних форумов, им было о чем поговорить, но эффективного диалога не случалось.

Несмотря на все попытки кыргызской стороны найти возможность вести диалог на равных, идти путем конструктивизма, узбекская сторона часто действовала резко, предпочитая решать большинство проблем закрытием КПП на границах, прекращением подачи газа потребителям южных регионов Кыргызстана или выставлением техники и пограничников на несогласованных участках границы. К этому добавлялась и масса других проблем, к примеру, категоричная позиция против строительства ГЭС Камбар-Ата -1, хотя очевидно, что проект мог бы быть полезен всем странам, находящимся по течению Нарына – Сырдарьи. Естественно, что такая ситуация между двумя соседними станами требовала разрешения, хотя бы ради жителей приграничных районов, которым нужно было вернуть возможность тесных контактов с родственниками. Хотя уже на последней встрече Атамбаева с Каримовым заявлено о готовности сторон снимать все проблемные вопросы между странами.

Сегодня и кыргызская, и узбекская стороны не скрывают, что потепление в отношениях между странами наступило осенью прошлого года, а с момента избрания президентом Шавката Мирзиёева появилась надежда на их полное восстановление. Менее, чем за год Мирзиёев встречался с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым несколько раз, они провели две полноценные рабочие встречи — во время рабочего визита кыргызского президента в Самарканд в декабре 2016 года и в Астане в июне 2017 года в рамках участия в заседании ШОС.

Лидеры двух стран общались и до этого, в том числе, когда оба занимали посты глав правительств. По словам Атамбаева, который с большой теплотой отзывается о своем узбекском коллеге, между ними сложились дружеские отношения, что и дает основания надеется на восстановление действительно добрососедских отношений, в чем Кыргызстан крайне заинтересован. Подтверждением такой нацеленности на активизацию контактов с узбекской стороны может служить тот факт, что президент КР был первым зарубежным лидером, с которым встретился Мирзиёев после избрания на пост главы Узбекистана.

На встрече в Самарканде в 2016 году, и в Астане в 2017 году, оба президента много внимания уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества и, конечно, решению приграничных вопросов, и самого главного из них – активизации процесса делимитации и демаркации линии границы. Эксперты в обеих республиках уже давно заявили о том, что пока этот процесс не завершится, границы будет оставаться источником конфликта. Потому по итогам встречи в столице Казахстана Атамбаев и Мирзиёев дали поручение соответствующим ведомствам ускорить работу по согласованию вопросов по подписанию договора по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Помимо этого, в ходе двух прошедших встреч оба лидера заявили, что необходимо "делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград".

Особое внимание они также уделили торгово-экономическому сотрудничеству, необходимости совместными усилиями наращивать торгово-экономические отношения, что сегодня обе страны и демонстрируют: до конца года товарооборот между странами планируется увеличить до $200 млн.

Благодаря взаимодействию президентов, за год также стали более интенсивными контакты между приграничными областями Кыргызстана и Узбекистана, которые стали обмениваться взаимными визитами, подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, развиваются культурно-гуманитарные связи. В этом году планируется провести Дни культуры Кыргызстана в Узбекистане, а в следующем году, в год 25-летия установления дипотношений, Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане.

Даже если сегодня начать подводить промежуточные итоги развития сотрудничества между странами, то уверено можно сказать, что оба президента действительно дали им новый импульс, буквально содействовали тому, чтобы оживить контакты и на государственном уровне уже приступить к решению насущных вопросов.

Как логическое продолжение этого стала прошедшая в Бишкеке 16 августа встреча премьер-министров и заседание межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Заседания межправкомисии не проводились с конца 2009 года, и для успешного решения проблем, изначально этим заседаниям придан очень высокий статус: с обеих сторон комиссию возглавили премьеры: Сооронбай Жээнбеков и Абдулла Арипов, причем у Узбекистана такой высокий уровень руководства комиссией имеется только с Россией. Помимо этого, глава правительства соседней страны впервые за 25 лет новейшей истории посетил Кыргызстан, и то, что именно его направили в Бишкек для обсуждения существующих между странами тем, очень наглядно показывает заинтересованность в разрешении всех вопросов. На переговорах в Бишкеке глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов и все члены узбекской делегации в прямом смысле слова транслировали в зал стремление наладить с Кыргызстаном "доверительный и открытый диалог во всех сферах двустороннего взаимодействия" и готовность "направить усилия на укрепление многопланового сотрудничества".

На повестке дня сегодняшних взаимоотношений Кыргызстана и Узбекистана снятие мешающих контактам населения и бизнеса барьеров, развитие торговли, сотрудничество в области транспорта и коммуникаций, делимитация и демаркация госграницы, развитие приграничного сотрудничества. Практически по всем обсуждаемым темам в ходе переговоров стороны на переговорах пришли к взаимопониманию, договорившись о том, что узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную технику, автомобили, бытовую технику.

Кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также изделия текстильного производства и электроламповую продукцию. Членство Кыргызстана в ЕАЭС не помешает развитию активной торговли с соседями, она будет осуществляться в рамках договора о Зоне свободной торговле, подписанным участниками СНГ. Фактически, речь идет о полноценном восстановлении торгово-экономических связей, о чем так много говорили президенты.

Кроме того, кыргызская сторона заявила на переговорах о возможности создания с Узбекистаном на своей территории совместных предприятий, что позволит активнее развивать потенциал и использовать возможности участия страны в ЕАЭС.

Важное решение, которое приняли переговорщики в Бишкеке, касается линии прохождения госграницы. Если по торгово-экономическому сотрудничеству у делегаций мнения в основном совпадали, то вопросы границы заняли основную часть времени встречи и прошли в несколько раундов. До 16 августа кыргызская и узбекская правительственные делегации по вопросам делимитации и демаркации госграницы не встречались несколько лет, и позитивные тенденции в этом вопросе, как и в развитии политических и экономических связей, наметились только осенью 2016 года, когда возобновились переговоры делегаций. За год рабочие групп правительственных делегаций провели 15 встреч.

Обе стороны подчеркивают, что процесс переговоров по определению прохождения линии границы между Кыргызстаном и Узбекистаном сегодня носит "конструктивный характер и встречи проходят в дружественной атмосфере". Итогом бишкекского заседания стало решение подготовить промежуточный Договор о границе, куда будут включены описанные на сегодняшний день 1170,53 проектной линии границы. Общая протяженность границы с Узбекистаном составляет 1378 километров, и подписание промежуточного документа позволит сторонам приступить к делимитации 84% линии, что, естественно, должно привести к снижению напряженности в приграничной зоне.

Подводя итоги встречи, и кыргызская, и узбекская стороны откровенно заявили о достижении прогресса в отношениях, особо, конечно, подчеркивая успехи в решение вопроса прохождения линии границы. И премьер-министр Кыргызстана, и глава правительства Узбекистана были едины во мнении, что первая за многие годы бишкекская межправительственная встреча "стала важной ступенью на пути укрепления двусторонних братских отношений".

Состоявшуюся 16 августа встречу и в Бишкеке, и в Ташкенте, без преувеличения назвали "важным историческим событием", а экс-премьер министр КР Жээнбеков коротко резюмировал самую важную часть встречи, заявив что "от открытой политики руководства наших стран выиграют только простые граждане".

"Мы с премьер-министром Узбекистана обсудили все вопросы двусторонних отношений. Подписаны соответствующие документы. Я могу с удовлетворением констатировать, что соседняя страна настроена на конструктивный диалог и углубление двусторонних взаимоотношений", – подчеркнул Жээнбеков.

В октябре этого года в Кыргызстане пройдут выборы президентские выборы, но уже понятно, что для нового главы государства, кто бы не был избран, президентом Алмазбеком Атамбаевым заложен новый фундамент для развития отношений с Узбекистаном, он основывается на взаимном желании сторон вести активное сотрудничество для всестороннего развития взаимодействия.