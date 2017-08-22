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Панкратов: Присоединение Кыргызстана к договору о ЕАЭС – выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pankra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443970-ru.html

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22 августа 2017, 14:07       Комментарии

Присоединение Кыргызстана к Договору о ЕАЭС – выверенный и обдуманный шаг, отвечающий национальным интересам страны. Об этом вице-премьер-министр Олег Панкратов сказал 22 августа, на открытии IV экономического форума "Иссык-Куль 2017", который проходит в Чолпон-Ате.
В своем выступлении он отметил важность проводимого форума для открытого диалога и определения новых подходов к интеграции в рамках Евразийской экономической комиссии.
"Недавно исполнилось два года с момента присоединения КР к Договору о ЕАЭС. Безусловно, это небольшой срок, тем не менее, уже можно говорить о каких-то предварительных результатах. Барьеры, которые существовали ранее, прежде всего таможенные тарифы и процедуры, сегодня уже отсутствуют, присоединение к единой системе технического регулирования позволило нашему бизнесу стать частью большого емкого рынка с населением более 180 млн человек, и результаты соответственно не заставили себя ждать. 2016 год был отчасти сложным, так как все наши партнеры по ЕАЭС находились под воздействием внешних шоков, что привело к замедлению темпом экономического роста в ряде стран. В 2017 году динамика уже более позитивная, мы видим рост ВВП в Кыргызской Республике около 7%. Вместе с этим наблюдается увеличение взаимной торговли, увеличение экспорта и рост денежных переводов от трудовых мигрантов", – сказал он.
Панкратов добавил, что сам ЕврАзЭС не стоит на месте, есть очевидный прогресс по всем направлениям.
"Даже сравнивая нынешнюю ситуацию с той, что было два года назад, интеграционная повестка дня меняется на глазах. Когда Кыргызстан присоединился к договору о необходимости развития цифровой экономике только говорилось. Сегодня цифровая экономика — один из важных приоритетов в повестке дня и это очень своевременно, так как данный процесс будет сопряжен с новым национальным проектом – "Таза коом". Кроме этого, следует отметить быстрое развитие внешних экономических связей ЕврАзЭС с третьими странами. Большое количество стран проявляют интерес к сотрудничеству со странами-участницами данного интеграционного объединения. Так, ранее был подписан Договор о свободной экономической зоне с Вьетнамом, продолжаются переговоры с Ираном, в повестке дня переговоры с Китаем как одним из основных экономических партнеров ЕврАзЭС", – констатировал Панкратов.

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