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Кыргызстан и Узбекистан пересмотрят соглашение взаимных поездок граждан – Комил Рашидов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443969-ru.html

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22 августа 2017, 13:35       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан возобновили работу экспертных групп по внесению соответствующих изменений в соглашение о пунктах пропуска через государственные границы двух стран. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.
Также он отметил, что по итогам заседания кыргызско-узбекской межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству, которое прошло 16 августа в Бишкеке, рассматривался вопрос и по пересмотру соглашения взаимных поездок граждан.
"Наши уполномоченные ведомства должны подготовить необходимые материалы и передать их руководству", - сказал он.
Посол, кроме этого, рассказал, что Узбекистан пригласил Кыргызстан на внеочередное заседание экспертной группы по обсуждению проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

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