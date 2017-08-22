Кыргызстан и Узбекистан пересмотрят соглашение взаимных поездок граждан – Комил Рашидов

22 августа 2017, 13:35 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан возобновили работу экспертных групп по внесению соответствующих изменений в соглашение о пунктах пропуска через государственные границы двух стран. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.

Также он отметил, что по итогам заседания кыргызско-узбекской межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству, которое прошло 16 августа в Бишкеке, рассматривался вопрос и по пересмотру соглашения взаимных поездок граждан.

"Наши уполномоченные ведомства должны подготовить необходимые материалы и передать их руководству", - сказал он.

Посол, кроме этого, рассказал, что Узбекистан пригласил Кыргызстан на внеочередное заседание экспертной группы по обсуждению проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".