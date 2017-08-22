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США приостановят выдачу неиммиграционных виз в Москве с 23 августа по 1 сентября, в регионах РФ - бессрочно

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-prio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443968-ru.html

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22 августа 2017, 13:42       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Посольство США в Москве сообщило о приостановке выдачи неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября 2017 года, в других регионах РФ выдача этого типа виз прекращается на неопределенный срок, пишет Reuters.
Американское посольство объяснило свои действия решением Москвы сократить численность дипломатических работников США в России.
"Запланированные к данному моменту собеседования будут отменены, и заявителям будут предоставлены инструкции о способах переноса", - говорится в сообщении посольства США в РФ.
В ответ на ужесточение санкций против Кремля президент РФ Владимир Путин в конце июля потребовал от США сократить численность дипломатической миссии примерно на две трети, а также приостановить использование американским посольством в Москве складов и дачи.

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