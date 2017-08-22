Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла на 27 %Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла на 27 %В селе Гроздь откроют новое кладбищеВ селе Гроздь откроют новое кладбище

ЧМ по кок-бору: 23 августа Кыргызстан сыграет с Турцией (расписания матчей)

Источник:
http://kabar.kg/news/chm-po-ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443967-ru.html

Похожие новости

Парламент Кыргызстана 25 августа сформирует новый состав правительства

Фракция СДПК 24 августа проведет заседание, где рассмотрит выдвижение кандидатуры на пост премьера

Кыргызстанцы одержали вторую победу на ЧМ по кокпару

Панкратов: Присоединение Кыргызстана к договору о ЕАЭС – выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны

От слов к делу: Кыргызстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество

22 августа 2017, 13:49       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим.ред.) в Астане 23 августа сыграет со сборной Турции. Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.
Кыргызстан сегодня победил команду Узбекистана со счетом 11:2. Накануне, 21 августа, в первой игре кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран, команды разделены на два группы.
Группа А: Кыргызстан, Узбекистан, Турция, США, Таджикистан, Монголия.
Группа В: Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Афганистан.
Расписание матчей сборной Кыргызстана.
21 августа
Кыргызстан – Монголия – 4-0
22 августа
Кыргызстан – Узбекистан – 11:2
23 августа
10:00 – 11:00 Турция – Кыргызстан
24 августа
11:00 – 12:00 Таджикистан – Кыргызстан
25 августа
11:00 – 12:00 США – Кыргызстан
26 августа (день отдыха)
27 августа (финальные игры)
10:00 – 11:00 Игра за III место
11:00 – 12:00 Финал.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум