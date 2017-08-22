ЧМ по кок-бору: 23 августа Кыргызстан сыграет с Турцией (расписания матчей)

22 августа 2017, 13:49 Комментарии
БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим.ред.) в Астане 23 августа сыграет со сборной Турции. Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.
Кыргызстан сегодня победил команду Узбекистана со счетом 11:2. Накануне, 21 августа, в первой игре кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран, команды разделены на два группы.
Группа А: Кыргызстан, Узбекистан, Турция, США, Таджикистан, Монголия.
Группа В: Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Афганистан.
Расписание матчей сборной Кыргызстана.
21 августа
Кыргызстан – Монголия – 4-0
22 августа
Кыргызстан – Узбекистан – 11:2
23 августа
10:00 – 11:00 Турция – Кыргызстан
24 августа
11:00 – 12:00 Таджикистан – Кыргызстан
25 августа
11:00 – 12:00 США – Кыргызстан
26 августа (день отдыха)
27 августа (финальные игры)
10:00 – 11:00 Игра за III место
11:00 – 12:00 Финал.