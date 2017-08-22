Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла на 27 %

22 августа 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Увеличение взаимной и внешней торговли товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) наблюдается на протяжении всей первой половины этого года, что свидетельствует об устойчивом экономическом росте в странах Союза. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на 63,5 млрд долл.). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% (41,6 млрд долл.), импорта – на 24,9% (21,9 млрд долл.). Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с 52,1 млрд долл. в январе – июне 2016 года до 71,8 млрд долл. в январе – июне 2017 года.

Торговый оборот государств ЕАЭС с третьими странами в первом полугодии 2017 года достиг 292,2 млрд долл. США, в том числе экспорт – 182 млрд долл., импорт – 110,2 млрд долл.

Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза в январе – июне 2017 года вырос по сравнению с январем – июнем 2016 года на 27% (на 5,3 млрд долл.). Наиболее существенно – в 1,6 раза (на 1,2 млрд долл.) – увеличилась взаимная торговля металлами и изделиями из них. Заметно возросла взаимная торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами – на 36,5% (1,1 млрд долл.), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем – на 22,7% (730 млн долл.), минеральными продуктами – на 18,6% (1,1 млрд долл.).

Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за январь – июнь 2017 года составил 25,1 млрд. долларов.

Подробнее об итогах внешней и взаимной торговли товарами стран Евразийского экономического союза можно ознакомиться по ссылке

Справка. Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.