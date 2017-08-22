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При согласовании участков госграницы применялся взаимообмен территориями, - посол Узбекистана в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443965-ru.html

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22 августа 2017, 13:06       Комментарии

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов подтвердил, что при согласовании участков государственной границы применялся взаимообмен территориями. На пресс-конференции в Бишкеке 22 августа послу задали вопрос, применялся ли принцип обмена территориями при согласовании участков госграницы.
Посол ответил, что в положении это записано. "Это соблюдение принципов международного права, учет интересов и эквивалентный обмен земельными участками, это в положении у нас записано. Это общемеждународный принцип норм", - сказал он.
Вопрос о том, какие места остаются несогласованными на госгранице, посол оставил без комментариев.

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