При согласовании участков госграницы применялся взаимообмен территориями, - посол Узбекистана в Кыргызстане

22 августа 2017, 13:06 Комментарии

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов подтвердил, что при согласовании участков государственной границы применялся взаимообмен территориями. На пресс-конференции в Бишкеке 22 августа послу задали вопрос, применялся ли принцип обмена территориями при согласовании участков госграницы.

Посол ответил, что в положении это записано. "Это соблюдение принципов международного права, учет интересов и эквивалентный обмен земельными участками, это в положении у нас записано. Это общемеждународный принцип норм", - сказал он.

Вопрос о том, какие места остаются несогласованными на госгранице, посол оставил без комментариев.