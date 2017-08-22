Мужчины занимались сексом в районе Ошского рынка — одного задержала милиция

22 августа 2017, 13:40 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Неподалеку от Ошского рынка в Бишкеке был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании другого, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан собственные источники в правоохранительных органах.

Это произошло 19 августа в подвале одного из жилых домов.

"Известно, что в подвале спал мужчина. К нему подошел, предположительно, насильник и начал свое дело. Это увидели жильцы и позвонили в службу "102". Милиционеры вошли в помещение прямо во время полового акта", - рассказал собеседник.

"Потерпевший" отказался от претензий, заявив, что не будет писать заявление в милицию, поэтому задержанного пришлось отпустить. Известно, что он уроженец Токтогульского района Джалал-Абадской области и ему 33 года.

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