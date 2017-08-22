Кыргызстан и Узбекистан решили возобновить диалог по совместной водохозяйственной комиссии — Комил Рашидов

22 августа 2017, 13:14 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан решили возобновить диалог по совместной водохозяйственной комиссии. Об этом на пресс-конференции в агентства "Кабар" журналистам сообщил посол Узбекистана в КР Комил Рашидов.

Он отметил, что вопрос касается приграничных областей.

Отвечая на вопрос о том, какова позиция Узбекистана по строительству Камбаратиской ГЭС-1, посол отметил, что по этому направлению есть позиция Кыргызстана и есть позиция Узбекистана.

"Мы уже озвучивали, когда наш министр говорил об этом вопросе по Таджикистану. Он сказал, что да, Таджикистан имеет право строить Рогунскую ГЭС, но с учетом интересов Узбекистана. Это означает, что государства, расположенные по течению ниже и выше рек, должны договориться, чтобы не было ущерба экологии, социально-экономическому развитию и т.д. То есть уважаемый президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев озвучивал такую позицию, что без позиции Узбекистана Камбар-Ату невозможно строить или без участия Узбекистана", - сказал он.

Помимо этого, отвечая на вопрос, готов ли Узбекистан обсудить строительство Камбаратинской ГЭС 1 и не выступает ли республика против, Рашидов сказал, что не может полностью ответить на этот вопрос, так как не имеет на это компетенции.

"Я, сейчас отвечая на этот вопрос, возьму на себя больше компетенции, я ограничиваюсь той информацией, которая у меня есть. То есть мы готовы сотрудничать по всем вопросам, потому что есть сейчас предложенные ООН две конвенции - по Амударье и Сырдарье. Мы поддерживаем этот проект. И выступая на конференции в Ташкенте по внешнему паритету Узбекистана, региональный представитель регионально центра по превентивной дипломатии, который находится в Ашхабаде, сказал, что проект, предложенный ООН – это основа для переговоров. Это не означает, что ООН предложил и что все его должны исполнить без обсуждения. Речь идет об основе, чтобы сесть за стол переговоров, другого выхода нет. И на основе этих двух конвенций мы готовы отрегулировать все вопросы касательно рационального использования водотоков Амударьи и Сырдарьи в интересах Центральной Азии, на основе той переговорной площадки", - сказал он.