Кыргызстан разгромил Узбекистан со счетом 11:2 на ЧМ по кок-бору в Астане

22 августа 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Узбекистана со счетом 11:2 во второй игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.

21 августа в первой игре кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0.

Матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.