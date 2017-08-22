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Кыргызстан разгромил Узбекистан со счетом 11:2 на ЧМ по кок-бору в Астане

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443962-ru.html

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22 августа 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Узбекистана со счетом 11:2 во второй игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.
21 августа в первой игре кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0.
Матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

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