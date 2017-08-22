MegaCom решено продавать напрямую без аукциона. Цена - не ниже 13,5 млрд

22 августа 2017, 12:51 Комментарии

Правительство Кыргызстана приняло решение выставлять на продажу 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Об этом сегодня, 22 августа, сообщил глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков на пресс-конференции.

По его словам, по законодательству если трижды не удалось продать компанию на аукционе, то можно реализовать пакет акций путем прямой продажи.

При этом инвестор, изъявивший желание купить пакет акций, должен выплатить 7% комиссионных сборов от общей стоимости и в течение месяца выплатить всю сумму. "Заявки ценой ниже 13,5 млрд сомов рассматриваться не будут", - добавил он.

Также Казаков отметил, что потенциальный покупатель берет на себя ответственность за возможные судебные иски по отношению к правительству Кыргызстана и госорганам.

Заявки принимаются до 25 сентября, после чего комиссия из депутатов от всех фракций Жогорку Кенеша с привлечением общественности рассмотрят все заявления. "Думаю, что на этот раз все-таки удастся расставить все точки над i в продаже", - заметил он.

Отметим, последний аукцион по продаже 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" должен был состояться 5 июня, однако его не удалось провести из-за отсутствия заявок.

Впервые компания была выставлена на продажу в мае 2016 года со стартовой ценой в 19 млрд сомов. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В последующем компанию несколько раз повторно выставляли на аукцион со сниженной стартовой ценой, но и тогда заявок не поступало. В марте этого года ФУГИ вновь объявил аукцион со стартовой ценой в 13,5 млрд сомов.

Справка

ЗАО "Альфа Телеком" 4 июня 2009 года создал Алексей Елисеев. Туда были переведены активы ОсОО "БиМоКом Лтд.", которое ранее являлось владельцем торговой марки MegaCom. После апрельских событий декретом Временного правительства от 20 мая 2010 года было национализировано 49% акций "Альфа Телекома". Остальной 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" находился в собственности офшорных компаний Southfield Management Inc. и Vesatel Unitеd Limited.

Собственники сотовой компании не смогли оспорить решение в суде, так как долгое время не формировалась Конституционная палата, куда граждане могут писать заявления по поводу незаконности декретов Временного правительства.

В апреле 2011 года Мингосимущества обратилось в межрайонный суд Бишкека с исковым заявлением признать недействительной продажу 51% акций этим компаниям. Ведомство настаивало на возвращении их Елисееву, чтобы в последующем национализировать контрольный пакет акций. Решением межрайонного суда Бишкека от 30 декабря 2013 года иск Мингосимущества был удовлетворен, а сделки по купле-продаже акций признаны недействительными. Таким образом, Елисееву был возвращен 51% акций ЗАО "Альфа Телеком".

16 июня 2013 года Ошский городской суд вынес обвинительный приговор Елисееву и конфисковал его имущество, в том числе и долю в компании.

В июле 2014 года Верховный суд передал 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" в собственность государства. Таким образом, правительство стало держателем 100% пакета акций компании.