Анатолий Вассерман в Бишкеке рассказал о современных либералах

22 августа 2017, 13:01 Комментарии

БИШКЕК, 22 ав - Sputnik. Идеи современных либералов приводят к пагубным результатам как для общества, так и для них самих, заявил в рамках Международного центральноазиатского форума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" журналист и телеведущий Анатолий Вассерман.

По его словам, раньше он и сам придерживался подобного образа мыслей.

"Я долго был адептом либерализма, веры в неограниченную свободу личности без оглядки на общество. Но потом убедился, что эта вера приводит к результатам, несовместимым с жизнью", - отметил Вассерман.

Он заявил, что нынешних либералов называет "либероидами", чтобы отличать их от последователей классического течения.

Форум организован политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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