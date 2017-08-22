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Анатолий Вассерман в Бишкеке рассказал о современных либералах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443959-ru.html

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22 августа 2017, 13:01       Комментарии

БИШКЕК, 22 ав - Sputnik. Идеи современных либералов приводят к пагубным результатам как для общества, так и для них самих, заявил в рамках Международного центральноазиатского форума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" журналист и телеведущий Анатолий Вассерман.
По его словам, раньше он и сам придерживался подобного образа мыслей.
"Я долго был адептом либерализма, веры в неограниченную свободу личности без оглядки на общество. Но потом убедился, что эта вера приводит к результатам, несовместимым с жизнью", - отметил Вассерман.
Он заявил, что нынешних либералов называет "либероидами", чтобы отличать их от последователей классического течения.
Форум организован политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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