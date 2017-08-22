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Кыргызстанец хотел купить MegaCom в рассрочку на 5 лет, ему отказали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443958-ru.html

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22 августа 2017, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Некий кыргызстанец хотел купить MegaCom в рассрочку на пять лет, сообщил на пресс-конференции председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков.
25 августа сотовый оператор выставят на прямые торги по цене 13,5 миллиарда сомов плюс семипроцентный комиссионный сбор.
"На сегодня официально поступило заявление от кыргызстанца, который готов выкупить в рассрочку на пять лет. Он предложил 13 миллиардов сомов. Но, как я уже говорил, заявки ниже 13,5 миллиарда не рассматриваем, кроме того, сумму необходимо перечислить в течение месяца", - рассказал Казаков.
Крупный сотовый оператор, 100 процентов акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года со стартовой ценой около 19 миллиардов сомов. Аукцион по реализации госпакета акций ЗАО "Альфа Телеком" должен был состояться еще в мае, однако его передвинули на более поздний срок из-за отсутствия заявок. В результате тогдашний глава ФУГИ Алмаз Кадыркулов ушел в отставку. Следующий аукцион должен был пройти 16 декабря 2016 года, стартовая стоимость сотового оператора была равна 14 миллиардам 255 миллионам 250 тысячам сомов. Однако и эти торги не состоялись. На 5 июня 2017-го был запланирован еще один аукцион со стартовой ценой 13,5 миллиарда сомов, но заявок опять не поступило.
После был разработан проект постановления, согласно которому предлагается прямая продажа гособъектов в том случае, если аукционы, конкурсы и другие виды торгов трижды не состоялись.
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