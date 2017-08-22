Вассерман посоветовал бишкекчанам 4 книги для создания своей картины мира

22 августа 2017, 13:17 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Есть четыре книги, которые позволяют сформировать собственную картину мира, заявил в рамках Международного центральноазиатского форума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" российский журналист и телеведущий Анатолий Вассерман.

По его словам, это следующие произведения: "Анти-Дюринг" Фридриха Энгельса, "Сумма технологий" Станислава Лема, "Слепой часовщик" Ричарда Докинза и "Структура реальности" Дэвида Дойча.

"После того как картина мира будет полностью сформирована, каждый новый факт будет ее дополнять. Это приведет к тому, что вероятность ошибочных суждений будет значительно сокращена", - отметил Вассерман.

Мероприятие организованно политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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