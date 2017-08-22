Насмерть сбили ребенка и трех женщин под Бишкеком — кадры очевидца

22 августа 2017, 13:21 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Сокулукском районе Чуйской области водитель насмерть сбил четырех человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

ДТП произошло сегодня примерно в 12.00 в селе Нижне-Чуйском.

"Пьяный мужчина сбил женщину и ее 10-летнего внука, который стоял с велосипедом. Рядом были две женщины пожилого возраста - они тоже погибли. Местные жители задержали водителя до приезда милиции", - рассказал очевидец.

В пресс-службе регионального УВД эту информацию подтвердили.

"На месте работает следственная группа. Задержанный является жителем соседнего поселка Жаны-Жер, ему 47 лет. Он действительно пьян. Говорит, что не справился с управлением. Погибшие ждали маршрутку возле трассы, когда возвращались с рынка. Все скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.

По факту назначены необходимые экспертизы. Начато следствие.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });