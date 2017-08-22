Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вассерман посоветовал бишкекчанам 4 книги для создания своей картины мираВассерман посоветовал бишкекчанам 4 книги для создания своей картины мира

Насмерть сбили ребенка и трех женщин под Бишкеком — кадры очевидца

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443956-ru.html

Похожие новости

Вассерман посоветовал бишкекчанам 4 книги для создания своей картины мира

Анатолий Вассерман в Бишкеке рассказал о современных либералах

Вице-спикер парламента Узбекистана посетит форум по сохранению снежного барса в Бишкеке, - посол

В Бишкеке 1 сентября будут пробки, но это не транспортный коллапс, - аким Первомайского района

ОАО "Северэлектро" ведет работы по реконструкции кабельных линий 35 кВ в Бишкеке

22 августа 2017, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Сокулукском районе Чуйской области водитель насмерть сбил четырех человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
ДТП произошло сегодня примерно в 12.00 в селе Нижне-Чуйском.
"Пьяный мужчина сбил женщину и ее 10-летнего внука, который стоял с велосипедом. Рядом были две женщины пожилого возраста - они тоже погибли. Местные жители задержали водителя до приезда милиции", - рассказал очевидец.
В пресс-службе регионального УВД эту информацию подтвердили.
"На месте работает следственная группа. Задержанный является жителем соседнего поселка Жаны-Жер, ему 47 лет. Он действительно пьян. Говорит, что не справился с управлением. Погибшие ждали маршрутку возле трассы, когда возвращались с рынка. Все скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.
По факту назначены необходимые экспертизы. Начато следствие.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум