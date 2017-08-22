Модернизация сахара перерабатывающих заводов позволит решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

22 августа 2017, 12:58 Комментарии

В Советское время в Кыргызстане производилось более 200 тысяч тонн сахара, что обеспечивало не только внутренние потребности республики, но и позволяло импортировать продукт. В советский период были построены 5 заводов по переработке сахара: Кантский, Кара-Балтинский, Токмокский и Ново-Троицкий, Беловодский, а также Каиндинский. Производственная мощность этих заводов составляла 10 тыс. тонн свеклы в сутки. Ежегодно вывозилось за пределы Кыргызстана до 70 тыс. т. сахара.

Стоит отметить, что в Советские годы кыргызстанский сахар по качеству занимал первое место в Союзе. Специалисты говорят, что и сегодня он не уступает прежнему. Свекловоды надеются, что многолетняя традиция выращивания культуры сможет вернуть позиции Кыргызстана, как основного производителя сахара в Центральной Азии.

Однако в отдельные годы сложилась напряженная ситуация с обеспечением собственным сахаром. В 2014 году свекловоды получили всего 200 тысяч тонн корнеплодов, тогда как потребность страны — около 700 тысяч тонн сахарной свеклы — именно из такого количества сырья можно произвести 100 тысяч тонн сахара, которое ежегодно потребляют кыргызстанцы.

По наблюдениям специалистов, сахарная свекла является самой рентабельной из технических культур в стране. Ее выращивание требуют надлежащий уход и затраты, но при этом она приносит хорошую прибыль. Решение вопросов привлечет фермеров к выращиванию сахарной свеклы.

По этой причине модернизация заводов "Кошой" и "Каинды-Кант", которая должна завершиться к 1 октябрю 2017 года, позволит решить проблему сбыта сахарной свеклы в Кыргызстане.

Примечательно, что вступление в ЕАЭС Кыргызстана сыграло на руку сахарной отрасли. По словам, генерального директора завода "Кошой", рынок стал защищенным и теперь, ввозимый сахар-сырец будет считаться сахаром третьих стран, соответственно обременен пошлиной в 30%, а произведенный из местного сырья сахар будет более дешевым и конкурентоспособным.

По словам бывшего главы правительства Сооронбая Жээнбекова, в случае модернизации этих двух заводов, страна полностью сможет обеспечить себя собственным сахаром. Экс–премьер и его команда сумели переломить ситуацию.

"По плану сахарные заводы "Кошой" и "Каинды-Кант" проходят модернизацию. После этого проблема сбыта свеклы будет снята. Учитывая важность развития сельского хозяйства, Правительство продолжает реализацию проекта "Финансирование сельского хозяйства-5", в рамках которого фермеры получают льготные кредиты для развития своего дела, приобретения оборудования и спецтехники. Поэтому призываю всех фермеров активно участвовать в этой программе, разработанной именно для вас", — сказал экс-глава правительства во время встречи со свекловодами.

Стоит обозначить, что в октябре 2016 года совет Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) одобрил проект поддержки двух сахарных заводов Кыргызстана – ОАО "Кошой" и ОАО "Каинды-Кант". Предприятия получили в фонде льготные кредиты на общую сумму $15,5 млн.

Из указанной суммы $10 млн получил завод "Кошой", которые пошли на восстановление оборудования предприятия. Завод "Каинды-Кант" получил $5,5 млн. Процентная ставка по выданным займам составила 4% годовых.

В свою очередь, модернизация и ввод в эксплуатацию завода "Кошой" должна позволить обеспечить местный рынок сахаром собственного производства на 100%. В настоящее же время, обеспеченность Кыргызстана составляет всего 50%, остальная часть импортируется из соседних стран.

По словам генерального директора ОАО "Кошой" Александра Барбалата, в течение суток планируется перерабатывать 2 тысячи 800 тонн сахарной свеклы, что позволит покрыть потребность местного рынка.

В свою очередь слесарь завода "Кошой" Улан Аманкулов отметил, что на сегодняшний день работа кипит.

"Нужно успеть к сроку. Запуск производство запланирован на 1 октября этого года. Рабочие устанавливают и монтируют оборудование", – говорит он.

Из статистических данных видно, что в настоящее время, цена на сахар-песок на внутреннем рынке за январь-июнь 2017 года увеличилась на 3,7%, однако из-за высокого производства сахара в стране в 2016 году, а также снижение мировых цен на сахар прирост индекса цен на данный продукт был умеренным.

Кроме того, в текущем году отмечена положительная тенденция повышения посевных площадей возделываемых в республике технических культур сахарной свеклы, табака, хлопчатника. Так, по итогам первого полугодия 2017 года можно видеть, что сахарной свеклы было посеяно 17,5 тыс. га, или 109,4% к намеченному прогнозу, что на 6,2 тыс. га больше прошлогоднего. Это позволяет говорить о достижении полной обеспеченности населения республики сахаром.

Для своевременной и качественной поддержки фермеров правительство оказывает финансовую господдержку сельских товаропроизводителей. По состоянию на 6 июля 2017 года в рамках реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства-5" коммерческими банками было выдано кредитов на сумму 3455,9 млн сомов, 8284 хозяйствующим субъектам республики, в том числе выдано с залогом 3437,7 млн сомов 8136 хозсубъектам, выдано без залога 18,2 млн сомов 148 хозсубъектам республики.

Более того, в отличие от последних лет, для фермеров республики в текущем году также были созданы наиболее благоприятные условия в плане их обеспечения необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения текущей весенней посевной кампании. Прежде всего, в значительном удешевлении горюче-смазочных материалов и, в связи с этим обеспечением доступа к ним наибольшего числа крестьян и фермеров. Кроме того, оперативно решался вопрос с засыпкой необходимого объема посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, а развитие лизинга сельскохозяйственной техники и улучшение качества ремонта имеющейся в наличии посевной и почвообрабатывающей техники, позволили фермерам республики по большинству позиций превысить показатели 2016 года.

По заключительному отчету Национального статистического комитета КР о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года, вся посевная площадь по республике в целом возросла, по сравнению с 2016 годом на 14,8 тыс. га и составила 1207,1 тыс. га.

По состоянию на 1 июля 2017 года семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики при потребности семян яровых зерновых колосовых культур 61,5 тыс. тонн, засыпано 60,0 тыс. тонн семян яровых зерновых колосовых культур или 97,5% к потребности. В том числе семян яровой пшеницы 26,5 тыс. тонн или 97,5% к потребности, ярового ячменя 33,1 тыс. тонн или 97,4%. Обеспеченность семенами кукурузы, зернобобовых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, хлопчатника на яровой сев составила-100%, картофеля-96,8%, люцерны-89,1% и эспарцета 95,5%.

В 2017 году также была продолжена работа по организации завоза минеральных удобрений. По состоянию на 1 июля 2017 г. в республику завезено 102,8 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений, на юге республики накоплено — 61,7 тыс. тонн, на севере — 40,4тыс. тонн, что на 24,7 тыс. тонн больше, чем за этот же период прошлого года.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года своевременно проводилось техническое обследование состояния гидротехнических сооружений, водохранилищ, насосных станций, коллекторно-дренажной сети, скважин, головных водозаборных сооружений и др. Уточнялись объемы ремонтных работ, составлялись проектно-сметные документации и декадные календарные графики выполнения объемных мероприятий.

В настоящее время практически завершается комплектование и ремонт сельскохозяйственной техники для проведения начавшихся уборочных работ. В этом плане высокими темпами производится ремонт тракторов, которых уже готово к работе 19313 единицы, или 91%. От фактически имеющихся, кормоуборочной техники (тракторных косилок, прессподборщиков, граблей тракторных), готовность которой составляет 84-90-93%. Зерноочистительных машин подготовлено 401 единицы из имеющихся 496, или 81%, тракторных прицепов готово к работе 8337 единиц из 9460, или 88%. Однако, несмотря на наступившие сроки уборки посевов зерновых колосовых культур, по-прежнему трудное положение с ремонтом сильно устаревших зерноуборочных комбайнов.

Таким образом, после ввода в действие двух заводов, а также при наличии сырья и поддержки со стороны правительства страна будет способна обеспечить себя сахаром. А местные производители и фермеры смогут работать и зарабатывать без каких-либо опасений.