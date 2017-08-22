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Взаимная и внешняя торговля в ЕАЭС в первой половине 2017 года выросла на 27%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vzaimn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443954-ru.html

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22 августа 2017, 13:09       Комментарии

Увеличение взаимной и внешней торговли товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) наблюдается на протяжении всей первой половины этого года, что свидетельствует об устойчивом экономическом росте в странах Союза.
Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на $63,5 млрд.). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% ($41,6 млрд), импорта – на 24,9% ($21,9 млрд). Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с $52,1 млрд в январе – июне 2016 года до $71,8 млрд в январе – июне 2017 года.
Торговый оборот государств ЕАЭС с третьими странами в первом полугодии 2017 года достиг $292,2 млрд, в том числе экспорт – $182 млрд, импорт – $110,2 млрд. Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза в январе – июне 2017 года вырос по сравнению с январем – июнем 2016 года на 27% (на $5,3 млрд).
Наиболее существенно – в 1,6 раза (на $1,2 млрд) – увеличилась взаимная торговля металлами и изделиями из них. Заметно возросла взаимная торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами – на 36,5% ($1,1 млрд), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем – на 22,7% ($730 млн), минеральными продуктами – на 18,6% ($1,1 млрд).
Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за январь – июнь 2017 года составил $25,1 млрд.

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