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Подписано соглашение о предоставлении Казахстаном Кыргызстану гранта в размере 100 млн долларов

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443953-ru.html

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22 августа 2017, 12:41       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 22.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение по оказанию грантовой помощи казахской стороной в размере 100 млн долларов.
Детализированное соглашение по выделению грантовых средств кыргызской стороне в размере 100 млн долларов США было подписано сегодня в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017" между правительствами Казахстана и Кыргызстана.
В данное соглашение вошли детали по реализации перечня мероприятий технического содействия, подготовленного для развития экономической интеграции и на целевое использование средств финансовой помощи, выделяемой казахстанской стороной.
"26 декабре 2016 года было подписано соглашение по предоставлению технической помощи казахской стороной в размере 100 млн долларов для реализации дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, и у нас есть ряд мероприятий, по которым казахская сторона согласилась финансировать, чтобы наша экономика поскорее адаптировалась к новым условиям экономики", - рассказал заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков.
Соглашение было подписано министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым и заместителем экономики КР Алмазом Сазбаковым.

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