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MegaCom реализуют методом прямой продажи. Компания оценена в 13,5 млрд сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/megacom-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443951-ru.html

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22 августа 2017, 13:02       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Акции сотового оператора MegaCom будут проданы методом прямой продажи после трех неудачных аукционов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) КР Болсунбек Казаков.
По его словам, ранее проведенные аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. После чего было принято решение реализовать 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" торговой марки MegaCom методом прямой продажи.
Стоимость 100% акций ФУГИ оценивает в 13,5 млрд сомов и 7% комиссионного сбора. Кроме того, инвестор берет на себя все обязательства по искам к государству относительно компании.
Глава ФУГИ заверил, что у государства уже есть потенциальные покупатели, однако ФУГИ в течение месяца будет принимать заявки от желающих купить компанию как того требует закон.
"100% акций принадлежат государству. На сегодняшний день интересуются китайские компании, кроме этого, и другие компании интересуются. Мы разъясняем перспективы компании, которая имеет свою ВОЛС "Север-Юг" и в перспективе может продавать интернет в другие страны. Многие экономисты из других компаний приезжали, изучали перспективы компании, в том числе по претензии Panwell, и уже есть потенциальные инвесторы", - сообщил Казаков.
Он подчеркнул, что государство не намерено снижать цену ниже 13,5 млрд сомов.
Напомним, акции ЗАО "Альфа Телеком были национализированы после революции 2010 года. Компания Penwell, являвшаяся совладельцем торговой марки MegaCom, заявила, что компанию у нее отобрала семья Курманбека Бакиева, а потом и государство. Panwell обратилась в международный суд с иском к государству в 200 млн долларов.

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