Жогорку Кенеш соберется 25 августа для формирования нового правительства

22 августа 2017, 12:45 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Жогорку Кенеш соберется 25 августа на внеочередную сессию с целью формирования нового правительства, сообщает пресс-служба правительства.

"В связи с поступлением предложения президента КР о созыве внеочередной сессии ЖК с целью формирования нового состава правительства, торага ЖК в соответствии с частью 3 статьи 77 Конституции и с частью 4 статьи 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша" созывает внеочередную сессию Жогорку Кенеша на 25 августа 2017 года в 09:30", - говорится в сообщении.