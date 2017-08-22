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Жогорку Кенеш соберется 25 августа для формирования нового правительства

Источник:
http://kabar.kg/news/zhogorku-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443950-ru.html

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Жогорку Кенеш 25 августа проведет внеочередную сессию

22 августа 2017, 12:45       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Жогорку Кенеш соберется 25 августа на внеочередную сессию с целью формирования нового правительства, сообщает пресс-служба правительства.
"В связи с поступлением предложения президента КР о созыве внеочередной сессии ЖК с целью формирования нового состава правительства, торага ЖК в соответствии с частью 3 статьи 77 Конституции и с частью 4 статьи 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша" созывает внеочередную сессию Жогорку Кенеша на 25 августа 2017 года в 09:30", - говорится в сообщении.

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