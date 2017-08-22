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Посол Узбекистана в Кыргызстане воздержался от комментариев по вопросу Ункар-Тоо и анклава Сох

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443948-ru.html

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22 августа 2017, 12:34       Комментарии

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов на пресс-конференции в Бишкеке 22 августа воздержался от комментариев по вопросу Ункар-Тоо и анклав Сох.
Послу был задан вопрос, приняли ли премьер-министры решения по проблемным местам на госгранице, таким как Ункар-Тоо или возле анклава Сох, зафиксированы ли они в протоколе или остались не согласованными. На что посол сказал, что воздерживается от комментариев.
"Я воздержусь от комментария, потому что специалисты, картографы, топографы, кадастровые службы и все остальные... Кроме того, есть положение о проведении переговоров по делимитации и демаркации, которое было принято еще в 2000 году. Там зафиксировано, что вся информация о границе будут распространяться по согласованию сторон. Поэтому в одностороннем порядке я не хочу озвучивать", - сказал он.

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