Атамбаев поручил сформировать новое правительство в сжатые сроки

22 августа 2017, 12:29 Комментарии

"Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов президента Кыргызской Республики государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - сказал президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 августа, на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.

"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - сообщил лидерам фракций глава государства.

Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.

Во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.