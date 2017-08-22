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Атамбаев поручил сформировать новое правительство в сжатые сроки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365157_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443945-ru.html

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22 августа 2017, 12:29       Комментарии

"Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов президента Кыргызской Республики государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - сказал президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 августа, на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.
"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - сообщил лидерам фракций глава государства.
Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.
Во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.

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